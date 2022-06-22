Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda bu yıl ‘Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci’ kategorisinin kazananı kuşkonmaz üreticisi Elibelinde Tarım’ın kurucusu Aslı Aksoy oldu. Aksoy, Türkiye’nin kuşkonmaz ihracatçısı konumuna gelmeyi hedeflediğini söylüyor.

Ekonomist Dergisi’nin Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliği ile düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda bu yıl ‘Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci’ kategorisinin kazananı Elibelinde Tarım’ın kurucusu Aslı Aksoy oldu. Uzun bir süre gıda sektöründe çalışan Aslı Aksoy’un tarımdaki başarısı, New York’ta katıldığı bir fuarda kuşkonmaz ile tanışmasıyla başladı.

Kuşkonmaz yetiştirmeye 2014 yılında 2,5 dönümlük bir alanla başlayan Aksoy’un işlediği arazi,

kısa zamanda 250 dönüme ulaştı. İlk hasadını 2017’de yapan girişimci, 2021’deki 20 tonluk üretim hacmi ile ülkenin en büyük ikinci üreticisi oldu.

Yurtiçinde ve yurtdışında çevrimiçi ve çevrimdışı marketlerle çalışmaya devam eden Aksoy, zincir restoranlara sağladığı ürün kapasitesini sürekli olarak genişletiyor.

2022’nin mart ayında Antalya’da başlayan hasat sürecinde kadın iş gücünü 15 kişiden 50’ye, üretim kapasitesini ise 80 tona çıkaran Aksoy, 2025 yılında kapasitesini 250 tona ulaştıracak. Aksoy ile girişimcilik yolculuğunu ve hedeflerini konuştuk.

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