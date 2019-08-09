Üretimin yüzde 60’ını 50 ülkeye ihraç ediyoruz
Banyo gereçleri üreticisi ISVEA, üretiminin yüzde 60’ını ihraç ediyor. 50 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, bu yıl yeni pazarlara girerek yüzde 20 artış ihracat artışı hedeflediklerini dile getiriyor.
Sibel Atik
satik@ekonomist.com.tr
2013 yılında Ece Holding tarafından satın alınan İtalya merkezli ISVEA, ihracat yolculuğunu hızlandırdı. Banyo gereçleri alanında üretilen ürünlerin yüzde 60’ını ihraç ettiklerini söyleyen Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, şu an 50 ülkeye satış yaptıklarını söylüyor.
ISVEA ile İtalyan tasarım kültürü, kalite ve fonksiyonellik yaklaşımını tüketicilere sunduklarını aktaran Çenesiz, bu yıl yeni pazarlara girerek yüzde 20 ihracat artışı hedeflediklerini söylüyor. Erdem Çenesiz sorularımızı yanıtladı.
Ece Holding olarak 2013 yılında ISVEA şirketini satın aldınız. Satın alma sonrası markanın Türkiye yolculuğunu anlatır mısınız?
ISVEA, 1962 yılında Angelucci ailesi tarafından Roma’ya 200 km uzaklıkta Sant’Eusanio Del Sangro yakınlarında İtalya’nın yedinci vitrifıye seramik fabrikası olarak kuruldu.
Vitrifiye seramik alanında dünyanın önde gelen ülkesi olan İtalya’da, karakteristik bir İtalyan üreticisi olarak faaliyetlerini yürüttü. Özellikle Güney İtalya’da yaygın bir marka olan ISVEA, pazarda ilk 10 üretici arasında yer aldı. 2013 yılında ise ECE Holding tarafından satın alınarak Türk banyo gereçleri pazarına girmiş oldu.
ISVEA İtalyan tasarım kültürü, kalite ve fonksiyonellik yaklaşımını tüketicilere sunmayı amaçlıyor. ISVEA bambaşka bir banyo deneyimi yaşatmayı ve tüketicileri ile duygusal bağ kurmayı ilke edinen felsefesi ile Türkiye’de de öncelikli tercih edilen banyo markası olmayı hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Markanın Türkiye’deki yaygınlığından söz eder misiniz? En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri?
ISVEA, bu sektörde 57 yıllık bir geçmişe sahip, tasarım konusunda kendini ispatlamış bir İtalyan markası. İtalyan tasarımını yansıttığımız yeni serilerimizi teknolojiyle birleştirerek, adeta teknolojiyi tasarlıyoruz. Türkiye’de 35 ilde 80’den fazla satış noktasında ürünlerimiz tüketicilerimizle buluşuyor.
Neredeyse her ay yeni bir satış noktası açarak, Türkiye genelinde iddialı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. ISVEA bugün, 50’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor. ISVEA markalı ürünlerin yaklaşık yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. ISVEA, Türkiye pazarında da en çok beğenilen ve tercih edilen üç markadan biri olma hedefine doğru hızla ilerliyor.
Şirket geçen yılı nasıl kapattı?
ISVEA markalı ürünlerimizin üretiminin yüzde 95’lik kısmı Türkiye’de yapılır hale geldi. Bu açıdan önemli bir iş başarıldı diyebiliriz. Türkiye’yi üretim üssü olarak belirleyip ihracat yapmak stratejisinin ilk yılları başarıyla tamamlandı. Şimdi yeni pazarlara ulaşma evresindeyiz. Üretim tesislerinde modernizasyon ve teknoloji yatırımlarımız devam ediyor.
İhracatta hangi ülkelere odaklanıyorsunuz?
ISVEA, uluslararası birçok pazarda faaliyet göstermekte ve ISVEA ürünlerinin yüksek talep gördüğü önemli yeni pazarlarda büyüme politikasını devam ettiriyor. ISVEA ürünlerinin kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeden, pazarların farklı ihtiyaçlarına göre tasarımlarını uyarlıyor.
ISVEA’nın tasarım ve kaliteye verdiği önem, uluslararası pazarlarda İtalyan markasının temsilcisi olmasına olanak sağlayan müşterilerle ilişki ağı kurmasına yardımcı oluyor. ISVEA, üretim gücünün de katkısıyla, iyi tasarlanmış, yenilikçi ürünler sunarak 50’den fazla ülkeye ihracat yapmakta ve her geçen gün küresel pazar payını arttırıyor. En büyük pazarı ise doğduğu yer olan İtalya’dır.
2019 yılında ihracatta büyüme hedefiniz nedir?
2019 yılında yüzde 20 ihracat artışı hedefliyoruz.
Türkiye’de ve dünyada markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Global marka olmak için nasıl bir stratejiyle hareket edilmeli?
ISVEA 2019 yılına özgün, rafine ve güçlü tasarımlarıyla girdi. Bu yılki çıkış konsepti 1 Kimlik 3 Koleksiyon” olan İtalyan ISVEA, 2019 banyo trendlerine yön verecek 200’e yakın ürününü Unicera’da sergiledi. ISVEA’nın tasarım odağında İtalyan kimliğini en iyi yansıtan özgün, rafine ve güçlü çizgilere sahip üç koleksiyon vardı.
Tasarım odaklı ISVEA, bu yıl teknoloji ve AR-GE alanındaki gücünü de ortaya koyan yepyeni serilere imza attı. Yeni serilerimiz ile iddialı tasarımlarımızı ortaya koyarken, üstün teknolojilerimiz ile çevreci özelliğimizi de vurguladık.
ISVEA için önemli olan kullanılabilir, fonksiyonel tasarımlar üretmek. Bu nedenle herkese, her zevke, her isteğe uygun tasarımlar için çalışıyoruz. Türkiye’ye gelirken markamızın burada daha da büyüyeceğine ve Türkiye pazarının gücüne inanmıştık.
Bu inancımız bizi yanıltmadı. 2019’da 35 İlde 80 satış noktasına ulaştık İtalyan ISVEA Türkiye pazarı ile birlikte gücüne güç kattı. Türkiye’de emin adımlarla ilerlerken Dünya hedefimizde de planlamalarımızı bitirdik. Önemli ülkelerde ISVEA mağazaları açacağız.
Türkiye’de ve dünya çapında marka başarınızla aldığınız ödüller var mı?
ISVEA Tasarım dünyasının en önemli ve prestijli yarışmaları olan A’Design Award, IF Design Award, Plus X Award ve Red Dot Design Award’da kazandığı 20 Uluslararası ödülle banyolardaki tasarım anlayışına damgasını vurmuştur. ISVEA kendi alanında en fazla tasarım ödülü alan markalardan birisidir.
TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKIYOR
ISVEA, kurumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor.
ISVEA “Örükaya Arkeolojik Kazı ve Araştırma Projesi”nin sponsorluğunu yürütüyor. 1962 yılında Roma yakınlarından kurulan ISVEA, Roma dönemine ait 2 bin yıllık geçmişe sahip olan antik barajın turizme kazandırılması ve Anadolu’nun kapılarının turizme daha çok açılması adına projenin destekçisi oldu.
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