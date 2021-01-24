Aksa markasıyla enerji sektöründe birçok alanda faaliyet gösteren Kazancı Holding, beş yıl önce çıktığı yenilenebilir enerjiye satın alma ile dönmeyi planlıyor.

Kazancı Holding CEO’su Cemil Kazancı, ‘’Satın alma yaparak yenilenebilir enerjide yeniden faaliyete geçmek istiyoruz’’ diyor. Enerji sektöründe doğalgazdan termik santrale kadar birçok alanda faaliyet gösteren Kazancı Holding, beş yıl önce çıktığı yenilenebilir enerji sektörüne tekrar yatırım yapmayı planlıyor.

Yenilenebilir enerjiden Afrika pazarına açılmak için çıktıklarını ve bugün Aksa Enerji’de kârın yüzde 70’inin yurtdışından geldiğini aktaran Kazancı Holding CEO’su Cemil Kazancı, rüzgar santrali satın alarak bu alanda yeniden faaliyete geçmek istediklerini söylüyor.

22 milyar TL’lik ciroya ulaşan ve yurtiçinde enerji dağıtımdaki 3,5 milyon müşterisini üç yılda 5 milyona çıkarmayı hedefleyen holding, bu yıl 400 milyon dolarlık yatırım planlıyor. Kazancı Holding’in 2021 yatırım gündemi ve büyüme hedefini Cemil Kazancı ile konuştuk

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