Yıllık büyüme hızı yüzde 35 olan kaç tane alan, sektör var? Sadece bir yılın değil, son beş yılın ortalama büyüme hızından bahsediyorum. Bir soru daha yöneltmek istiyorum: Son iki ayda, milyonun üzerinde yeni müşteri kazanan sektör, iş alanı hangisi? Üstelik, bütün araştırmalar, anketler, analizler, bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor.

TALAT YEŞİLOĞLU

tyesil@ekonomist.com.tr

Türkçesi, iki ayda kazanılan bu alışkanlıklar devam edecek. Bunların ciddi bir bölümü de ilk kez online mecralardan alışveriş yapanlar.

Doğal olarak, geçen sayımızın editör köşesinde paylaştığım gibi, beş yılda beklenen büyümeyi iki ayda sağlayan dijital satış kanalları, şu anda şirketlerin ajandalarında en üst sırada. Bu yüzden de ‘Kapak’ haberimizi de e-ticaretin büyümesinden pay almak, yeni müşteri kitlesine dijital kanal üzerinden ulaşmak isteyen şirketler için hazırladık. Yıllık hacmi 83 milyar TL’yi aşan bir pazar var.

Daha da büyüyecek, o kesin. Gözde’nin kaleme aldığı haberde okuyacağınız gibi, dünyada 5 trilyon dolara yaklaşan bu hacmin içinde aldığımız pay henüz çok küçük. Ama kişisel olarak payımızın istikrarlı olarak yükseleceğini düşünüyorum.

Beni bu düşünceye sevk eden iki önemli gerekçeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, Türkiye’de alışkanlıkların ciddi olarak değiştiğinin gözlenmesi. Online kanallara olan ilginin artışından bahsediyorum. Gerek eski gerekse yeni online kullanıcıların bu alışkanlığını sürdürmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

İkincisi de birincisiyle bağlantılı. O da dijital kanallardaki ciddi büyüme temposunu gören iş dünyasının bu alana yönelik yatırımlarındaki artış. Nitekim, şirketler de birinci faktördeki gelişmeleri gördü ve gerek CEO’larla yaptığımız anketin sonucuna gerekse geçen sayımızda iş liderlerinin verdikleri mesajlara bakılırsa, yeni yatırım alanı teknolojik altyapı ve e-ticaret olacak.

Üstelik, iş dünyasının liderleri, ciddi bir daralmanın yaşanacağı bir yılda olsak dahi, teknolojiye ve e-ticaret altyapısına yatırım için kaynakları harcamaktan çekinmeyeceklerini beyan etti.

Hacim büyüyor ve istatistikleri şaşırtacak düzeyde büyümeye devam edecek bir alandan bahsediyoruz. Doğal olarak, bugüne kadar bu yarışta geri kalanlar, aradaki mesafeyi hızla kapatmak için hızlı adımlar atmak isteyeceklerdir.

Aman diyelim, lütfen ama lütfen her bir yatırımı dikkatli ve hesaplı yapalım. Zaten kaynaklar sınırlı, özellikle bu dönemde harcanan her bir TL için iyi hesaplar yapılmalı. Burada da dört kritik noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, elimizin altında inanılmaz büyüklükte bilgi var.

Bilgileri iyi süzün, analiz edin. İkincisi, kişisel verilerin iyi korunması şart. Üçüncüsü, siber güvenlik riskini iyi hesaplayın. Dördüncüsü, bu işten hızlı kâr sağlanır diye hesap hatası yapmayın…

Sağlıkla kalın…