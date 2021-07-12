Türkiye’de satınalma&birleşme ekosistemi içinde Girişim Sermayesi Yatırım Fonları hızlı bir gelişim içinde. Artık Yıldız Holding, Doğan Holding, Zorlu Holding, Tekfen gibi Türkiye’nin önde gelen holdingleri ve büyük finans şirketleri girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden, potansiyel gördükleri girişimleri destekliyor.

Hatta bazıları, yatırım yaptıkları girişimleri grup bünyesine katıyor. Her geçen yıl hem yeni fonların kurulduklarını gözlemliyoruz hem de fonların yatırım bütçelerinin arttığına şahit oluyoruz.

Bu fonlar genelde teknoloji odaklı, yenilikçi, hızlı büyüme potansiyeli bulunan ve bunu başarabilmek için finansman ihtiyacı olan girişimlere kaynak sağlıyor, ortak oluyorlar.

Fonlar potansiyel gördükleri girişimlere sadece kaynak sağlamakla yetinmiyor; finans, hukuk, strateji, pazarlama gibi kritik noktalarda da mentorluk sağlıyor. Dünyada bu tarz fonlardan kaynak sağlayan ve büyüyen milyar dolarlık şirketler haline gelen birçok girişim var.

Artık Türkiye’de girişimlerin milyar dolarlık piyasa değerlerine ulaşmaya başladığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayının hızla artması ise kaçınılmaz görünüyor.

İşte bu sayımızda kapak haberimizde Burcu Tuvay arkadaşım 19 fonun yatırım planlarını araştırdı. Burcu’nun yaptığı araştırma haberine göre, fonlar şirketlere destek yağdırmaya devam edecek.

Türkiye’de faaliyet gösteren kurumların katıldığı girişim yatırımı turlarına bakıldığında 2016 yılı ortalaması yatırım başına 465 bin dolar seviyelerinde iken 2020 yılında bu rakam 1 milyon dolar sınırına dayanmış durumda.

Toplam yatırım tutarları içindeki fonların oranı da 2016 yılında 8 milyon dolarla yüzde 14 iken 2020 yılında 37 milyon dolara yükselerek yüzde 27’ye çıkmış. Önümüzdeki yıllarda hem fon miktarının artması, hem de fonların sayısının artması bekleniyor. Haberimizi keyifle okumanızı umuyorum.

Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. 7 Temmuz’da “Yükselen Asya” başlığı ile bir webinar gerçekleştirdik. Öncelikle tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Webinarın detaylarını da dergimizde bulacaksınız. Asya-Pasifik Bölgesi’nde cari açığımız 35,5 milyar dolar.

Cari açığımızın önemli kısmı bu bölgede. Düzenlediğimiz webinarda gördük ki bu bölgelerde iş yapmak isteyenler için çok fazla fırsat var. Hükümetin ve DEİK başta olmak üzere iş dünyasının çabaları ile bu bölgeye ayrıca önem vermeliyiz. Fırsatlar çok fazla, bunu değerlendirmek gerekiyor.

Kurban Bayramı’nızı kutluyorum. İyi tatiller diliyorum.

Sağlıkla kalın…