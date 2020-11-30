Değerli Ekonomist okurları, 30 yaşına girmeye hazırlanan Ekonomist dergisinin geleneksel hale gelen ve uzun yıllardır merakla beklenen araştırmalarından biridir ‘En Zengin 100’. Bu yıl araştırmamızın 17’ncisini hazırladık.

TALİP YILMAZ

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2020 araştırmamızı en çok etkileyen başlık, Covid-19 pandemisi ve pandeminin dünya ve Türkiye ekonomisi üzerinde bıraktığı tahribat oldu.

Yıla çok iyi başlayan ve büyük beklentilere sahip olan Türkiye ekonomisi, mart ayında patlak veren pandeminin etkisiyle ağır hasar aldı. Özellikle tüketiciye temas eden hizmet sektörü bu işten en fazla etkilenen iş sahası oldu.

Buna bir de ekonomi yönetiminin faizi düşük tutma politikası eklenince TL, rakip ülke para birimlerine kıyasla dolar karşısında çok daha fazla değer yitiren para birimi oldu. Son bir yılda TL yaklaşık yüzde 40 değer yitirdi. Sonrasında ekonomi yönetimi ve para politikalarında değişim yaşandı ancak piyasalarda ‘itibar’ ve ‘güven’ tesis etmek, bir anda olmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukuk, ekonomi ve demokratik adımları konusunda reform vurgusu yapması sonrasında atılacak adımlar yakından izlenecek. Piyasalar, ekonomi, buna göre kararını verecek.

Sonuçta döviz kurlarında yaşanan artışlar ve pandeminin yarattığı tahribat, ‘En Zengin 100’ araştırmamızı etkiledi. Geçen yıl ‘7 milyar dolar ve üstü’ şeklinde oluşturduğumuz listemizi bu yıl ‘6 milyar dolar ve üstü’ şeklinde başlattık. Yani bir basamak aşağı çekmek durumunda kaldık.

Yurtdışı işleri yoğun olanlar, Hazine garantili altyapı projeleri yürütenler, önemli varlık satışı yapanlar, pandemiden daha az etkilenen sektörlerde iş yapanlar listemizde yükseldi. İç piyasa ağırlıklı çalışanlar, otel, restorancılık gibi pandemiden ağır etkilenen hizmet sektöründe olanlar aşağı sıralara kaydı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da listeye yeni giren isimler oldu. Burada özellikle Sidar Şahin ismine dikkat çekmek istiyorum. Geçmiş yıllarda teknoloji ağırlıklı işler yapan isimlerin bu listeye girebileceği sinyallerini vermiştik. İşte bu listeye bu anlamda ilk giren isim Peak Games’te başarılı bir satış yapan Sidar Şahin oldu. Şahin, gösterdiği başarı ile pek çok gence de ilham kaynağı olan bir isim.

Dergimizi keyifle okumanızı temenni ediyorum.

Sağlıkla kalın…