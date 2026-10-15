Sağlık, spor ve eğitim tek çatı altında: Olka Group’tan Hayat Adımları projesi

Hayat Adımları kapsamında UNICEF’le Hatay’da 0-8 yaş grubundaki çocuklara ayak sağlığı taraması yapılırken, Koruncuk Vakfı aracılığıyla kız öğrencilerin spor faaliyetleri için ihtiyaç duydukları giyim, ayakkabı ve çanta desteği sağlanıyor.

Projede ayrıca TEV burs fonu ile spor alanında yükseköğrenim gören genç kadınlara eğitim ve sosyal yaşam desteği veriliyor. Çocukların hayatında hareketin, sağlıklı gelişimin ve fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken Olka Group, Hayat Adımları Projesi ile farklı yaş gruplarının özel ihtiyaçları için Türkiye’nin önde gelen üç sivil toplum kuruluşu ile harekete geçti.

Ürettiği ayakkabıların yalnızca birer ürün değil, insanların hayatlarındaki önemli adımların eşlikçisi olduğu düşüncesinden hareket eden Olka Group, 15. yılında bu yaklaşımını çocukların ve gençlerin geleceğine uzanan kalıcı bir sosyal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor. UNICEF, Koruncuk ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle hayata geçirilen proje, erken çocukluk döneminde sağlıklı gelişimin desteklenmesinden gençlerin spora ve eğitime erişimine kadar 0-24 yaş aralığında farklı yaşam evrelerine dokunan kapsamlı bir sosyal etki hedefi taşıyor.

Erken farkındalık, sağlıklı adımlar

UNICEF, ilgili kamu, ulusal ve yerel paydaşları ve iş ortaklarıyla birlikte erken çocukluk gelişimini destekleyen çalışmalar yürütüyor. Olka Grubu’nun UNICEF iş birliğiyle, Hatay’da 0-8 yaş grubunda 800 çocuğun ayak sağlığı taramalarının gerçekleştirilmesi ve 1.500 bakım veren ve ailenin, çocukların gelişim dönemine dair bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmaları destekleniyor. Yaşa uygun tarama yöntemleriyle gerçekleştirilen ayak sağlığı taramaları ile çocukların ayak yapısı, duruş ve yürüme biçimleri de dahil olmak üzere farklı alanlarda gelişimleri takip ediliyor. Çocukların hareketliliğini, topluma katılımlarını olumsuz etkileyebilecek olası işlevsel bozuklukların erken tespit edilmesi sağlanıyor ve kişiye özel gerekli yardımcı destek temin ediliyor. Haziran 2027’ye kadar devam edecek olan çalışmalarla çocuklara ve ailelerine zamanlı, gerekli yönlendirmelerde bulunulabiliyor, böylece çocukların sağlıklı gelişimleri destekleniyor. Çalışmalar, depremden etkilenen ve ulaşılması zor bölgelerdeki çocuklara ulaşmak için, merkezi hizmetin yanı sıra mobil saha ekipleriyle de destekleniyor.

Kız çocuklarının hareketine destek

Çocukların sağlıklı gelişimlerinin yanı sıra sporla tanışmaları, yeni deneyimler kazanmaları ve kendi potansiyellerini keşfetmeleri de büyüme yolculuklarının önemli bir parçası. Bu anlayışla Hayat Adımları Projesi, erken çocukluk döneminden başlayarak kız çocuklarının sporla ilişkilerini güçlendirmeyi, eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Koruncuk Vakfı iş birliğiyle, kız öğrencilere onların sporla ilişkilerini desteklemek ve günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları ekipmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla spor giyim ürünleri ulaştırılıyor. Yıl boyunca 250 öğrenciye mevsimine uygun 750 parça ürün temin edilecek.

Çocukluk döneminde sporla desteklenen bu yolculuk, üniversite yıllarında eğitim ve sosyal yaşamda yeni fırsatlarla devam ediyor. Projenin Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle yürütülen kısmında ise spor alanında yükseköğrenim gören genç kadınlar için bir burs fonu oluşturuldu. Bu yıl dokuz öğrenciye verilen burs desteğinin, öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da kendi öncelikleri doğrultusunda karşılamalarına olanak tanınması da hedefler arasında yer alıyor. Öğrenciler, kendilerine sunulan bu desteği konser, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivitelere katılmak için kullanabiliyor.

“Hayata doğru bir adım, fiziksel bir adımdan çok daha fazlası”

Hayat Adımları’nın çıkış noktasında, her çocuğun dünyaya eşit şartlarda gelmese de sağlıklı büyümeyi, özgürce hareket etmeyi ve potansiyelini gerçekleştirebileceği fırsatlara ulaşmayı hak ettiği inancı bulunuyor. Olka Group, bu anlayışla sorumluluğunu faaliyet gösterdiği alanların ötesine taşıyarak çocukların ve gençlerin hayatlarının farklı dönemlerine eşlik etmeyi hedefliyor. Hayat Adımları projesinin Olka Group’un 15. yılında başlayan ve geleceğe uzanan bir dayanışma yolculuğu olduğunu vurgulayan Olka Group Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak Hayat Adımları projesiyle ilgili şunları söyledi: “Bizim işimizin merkezinde yalnızca fiziksel bir hareketi değil, yeni başlangıçları, kararları ve hayatın farklı dönemlerini temsil eden bir eylem var: Adım atmak. Çocukların ve gençlerin kendi yollarında ilerleyebilmelerine küçük bir destekle katkı sunmak, bize üstlendiğimiz sorumluluğun önemini bir kez daha hatırlatıyor. Hayat Adımları ismini de bu nedenle seviyorum. Tıpkı çocuğumuzun ilk adımlarını gördüğümüzde yaşadığımız heyecan gibi hayatın farklı evrelerine açılan kapıların eşiğindeki başka adımlara tanık olmak da çok heyecan verici. Biz, Olka Group olarak, Hayat Adımları’nı 15. yılımızda başlattık ve değişecek ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek daha uzun yıllar sürdürmeye kararlıyız. Biz bu yapının yıllar içinde büyümesini; yeni çocuklara, yeni gençlere ve onların hayatlarının farklı dönemlerine ulaşmasını istiyoruz. Pek çok çocuk ve gencin, kendini keşfetme serüvenin bir parçası olabilirsek ne mutlu”.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin Genel Müdürü İnci Haseki projenin çocukların sağlıklı gelişimine katkısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Çocukların nasıl ki beslenmeye, korunmaya, güven duygusuyla bakım verilmeye ihtiyaçları varsa; koşmaya ve oynamaya da ihtiyaçları var. Çocukların en temel hakları olan potansiyellerine ulaşabilmeleri için çocukların sağlıklı gelişimini, hareketliliğini ve günlük yaşama katılımını destekleyen Olka Group ile iş birliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Bir çocuğun hayatını güçlendiren, kalıcı iyiliğe odaklanan iş birlikleri açısından, Hayat Adımları projesinin örnek olacağına inanıyoruz.” dedi.

Koruncuk Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu ise sporun kız çocuklarının gelişimindeki önemini vurgulayarak, “Sporun kız çocuklarının hayatına etkisi tahmin ettiğimizden de büyük. Çünkü spor, çocukların kendi potansiyellerini ve sınırlarını keşfedebildikleri, onlara özgüven kazandıran en önemli alanlardan biri. Bu yüzden Koruncuk Vakfı olarak Koruncuk köyümüzde, ailesi yanında ve üniversitelerde desteklediğimiz kızlarımızın sporla iç içe olmasını çok önemsiyoruz. Hayat Adımları Projesi de Koruncuk kızlarının spora erişmesini kolaylaştırması açısından çok kıymetli. Koruncuk Ailesi adına Olka Group’a ve Skechers’a çok teşekkür ederiz.” dedi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Melike Koçoğlu projeyle ilgili genç kadınların eğitim ve kariyer yolculuklarında sunulan desteğin önemine değindi: “Genç kadınların hayallerini dinlediğimizde, ne kadar büyük bir kararlılıkla geleceklerine sahip çıktıklarını görüyoruz. Bizim en büyük sorumluluğumuz, onların hayallerine ulaşabilmeleri için önlerindeki engelleri azaltmak ve ihtiyaç duydukları fırsatları çoğaltmak. Bir genç kadının hayatına dokunan destek, onunla pek çok başka hayatın da değişmesine vesile olabiliyor. Olka Group ile hayata geçirdiğimiz Hayat Adımları Burs Fonu’nu bu nedenle çok kıymetli buluyoruz. Bugün spor alanında eğitim gören 9 genç kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz. Tüm genç kadınların bir gün dönüp ‘İyi ki hayallerimden vazgeçmemişim’ diyebilmesini istiyoruz. Bu anlamlı iş birliği için Olka Group’a ve kız çocuklarının geleceği için emek veren tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.