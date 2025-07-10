Bu çilek topraksız yetişiyor

İlçe Kaymakamı Tarık Orhan’ın inceleme bulunduğu sera hakkında konuşan Ziraat Yüksek Mühendisi Yaşar Özekin, "Topraklı üretimde bir dekarda 5 bin çilek elde edilirken, topraksız üretimde bu rakam bir dekarda 27 bin ile 30 bin çileğe ulaşıyor" dedi.

Sarıcakaya ilçesinde bulunan serada topraksız çilek üretimi yapan serada ilçe Kaymakamı Tarık Orhan incelemelerde bulundu. Toprağa ekildiğinde dekardan 5 bin çilek elde edilirken topraksız yapılan yöntemle bu rakam 30 bine kadar yükselebiliyor. Topraksız çilek üretiminin mümkün kılan serada ilçedeki lise öğrencileri ve kadın çiftçiler de eğitim alabiliyor. Sarıcakaya Belediyesi ile Sarıcakaya Ziraat Odası’nın iş ortakları olduğu, Sarıcakaya Kaymakamlığına ait serada böylelikle hem lezzetli çilekler üretilirken hem de geleceğin çiftçilerine tecrübe kazandırılıyor.

"30 kursiyerimize hizmet sunuyoruz"

Sarıcakaya İlçe Tarım Müdürlüğü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Yaşar Özekin, "Burası, Japonya hükümetiyle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir proje kapsamında kurulan uygulama seramız. Burada kadın çiftçi eğitim merkezimiz bulunuyor. Yaklaşık 30 kursiyerimize hizmet sunuyoruz. Çok programlı lisemizde tarım bölümü öğrencilerimiz var ve onların uygulamalarını da bu serada gerçekleştiriyoruz. Kadın çiftçilerimize ekim, dikim, bakım ve hasat gibi her aşamayı burada öğretiyoruz. Esas amacımız, kadın çiftçilerimize topraksız çilek üretimini öğreterek, memleketlerine ya da gittikleri yerlere döndüklerinde bu işi yapmalarını sağlamak. Bunu tavsiye ediyor ve öğretmeye çalışıyoruz. Başta kaymakamımız olmak üzere, sağ olsunlar, birçok kuruluşumuzun desteğiyle bu proje hayata geçti ve çok güzel sonuçlar ortaya çıktı" dedi.

"27 bin çilek fidesi yetiştirebiliriz"

Mühendis Yaşar Özekin seranın potansiyeli ve avantajları hakkında, "Serada tamamen dikim yapılsa, 27 bin çilek fidesi yetiştirebiliriz. Topraklı üretimde bir dekarda 5 bin çilek elde edilirken, topraksız üretimde bu rakam bir dekarda 27 bin ile 30 bin çileğe ulaşıyor. Kullandığımız kokopitler, Hindistan cevizi kabuğundan üretilen bir materyal. Bu materyal, öncelikle hastalıklardan arındırılmış. Toprak kullanılmıyor; sadece bitkinin tutunması için bir ortam sağlıyor. Bu sayede, bitki besin değerleri, pH ya da EC gibi faktörleri dışarıdan müdahaleyle daha kolay kontrol edebiliyoruz. Ham maddesi Hindistan cevizi kabuğu olan kokopitlerle üretim yapıyoruz. Burası, kadın çiftçi adaylarımızın ve tarım bölümü öğrencilerimizin gelip uygulama yaptıkları bir alan. Uygulama seramızda hem öğreniyorlar hem de pratik yapıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bahadır Turgut - Yüksel Gazi Yumlu