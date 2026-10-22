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Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında dikkat çeken pay: Yüzde 21'i o bölgeden

Türkiye'nin yılın 9,5 aylık döneminde gerçekleştirdiği 3,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'ini Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) karşıladı.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında dikkat çeken pay: Yüzde 21'i o bölgeden

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın 15 Ekim'e kadar olan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 yükseldi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın toplam değeri 3,3 milyar dolara ulaştı.

1 Biber ilk sırada yer aldı

Biber ilk sırada yer aldı

Örtü altı tarımda lider kent konumundaki Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı BAİB, aynı dönemde 702 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir ihracat artışının olduğu bölgeden, yurt dışına 427 milyon dolarlık sebze, 258 milyon dolarlık meyve ve 17 milyon dolarlık narenciye gönderildi.

Ürün bazında da 209 milyon dolarla biber ilk sırada yer aldı. Biberi 143 milyon dolarla domates, 96 milyon dolarla kiraz takip etti.

2 "2 milyar 342 milyon dolarlık ihracata imza imza attık"

"2 milyar 342 milyon dolarlık ihracata imza imza attık"

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, Birlik olarak 1 Ocak-15 Ekim döneminde 2 milyar 342 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi.

3 "Hedefimiz 1 milyar dolar rakamına ulaşmak"

"Hedefimiz 1 milyar dolar rakamına ulaşmak"

Bu rakamda en büyük payın yaş meyve ve sebze sektörünün olduğunu belirten Can, "Yaz sezonu bitmek üzere, örtü altı ihracatımız başlayacak. Gelecek ay itibarıyla ihracatımızın daha da artmasını bekliyoruz. 

Yaş meyve ve sebzede geçen yılı 752 milyon dolarla kapattık, bu yıl şu anda 702 milyon dolara ulaştık. Hedefimiz her şey yolunda giderse 1 milyar dolar rakamına ulaşmak." dedi.

4 Her dönem domates ilk sırada yer alıyordu

Her dönem domates ilk sırada yer alıyordu

Yaş meyve ve sebze ihracatının yarısından fazlasını sebzenin oluşturduğuna işaret eden Can, ihracat şampiyonunun da biber olduğunu belirtti. Bu yıl biber satışlarının beklenenin üzerinde seyrettiğini dile getiren Can, her dönem ilk sırada yer alan domatesin, bu yıl ikinci sırada olduğunu ifade etti.

Üçüncü sıradaki kirazda rekoltenin yüksek olduğunu aktaran Can, bunun ihracata olumlu yansıdığını kaydetti.

5 "Batı Akdeniz önemli bir rol oynuyor"

"Batı Akdeniz önemli bir rol oynuyor"

Mehmet Ali Can, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında Batı Akdeniz'in önemli rol üstlendiğini vurguladı.

6 "Bölge ekonomimize çok ciddi katkısı var"

"Bölge ekonomimize çok ciddi katkısı var"

Özellikle Antalya'nın örtü altı tarımda çok iyi bir noktada olduğunu anlatan Can, şunları söyledi:

"15 Ekim itibarıyla Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatı 3,3 milyar dolara ulaştı. BAİB'in yaptığı ihracat 702 milyon dolar. Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'ini BAİB olarak biz yapıyoruz. 

Yaş sebze olarak baktığımızda Türkiye ihracatında biberde yüzde 70'lerde, domateste yüzde 40'larda bir payımız var. Örtü altı seracılığında Türkiye'nin başkentiyiz. Bu durumun bölge ekonomimize çok ciddi katkısı var. Üretimin burada olması ve özellikle Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'ya ihracatın bu bölgeden yapılıyor olması şehrimizin ekonomisine değer katmakta."
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