Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında dikkat çeken pay: Yüzde 21'i o bölgeden

Örtü altı tarımda lider kent konumundaki Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı BAİB, aynı dönemde 702 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir ihracat artışının olduğu bölgeden, yurt dışına 427 milyon dolarlık sebze, 258 milyon dolarlık meyve ve 17 milyon dolarlık narenciye gönderildi.

Ürün bazında da 209 milyon dolarla biber ilk sırada yer aldı. Biberi 143 milyon dolarla domates, 96 milyon dolarla kiraz takip etti.