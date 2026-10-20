ABD'den DeepSeek'e yeni kısıtlama! Hangi alanları kapsıyor?

ABD yönetimi, Çinli yapay zeka firması DeepSeek'e ilişkin güvenlik tedbirlerinin kapsamını genişletme kararı aldı. Düzenleme kapsamında, federal sivil kurumların şirketin geliştirdiği ürünleri satın almasına ve kullanmasına izin verilmeyecek. Ayrıca DeepSeek teknolojisinden yararlanan bazı yazılımlar da kısıtlamalara tabi tutulacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) aldığı kararla, daha önce yalnızca bazı kamu kuruluşları ve eyaletlerde uygulanan kısıtlamaların tüm federal sivil kurumları kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Yasak yalnızca DeepSeek ürünleriyle sınırlı kalmayacak

DeepSeek hakkında alınan kararın temelinde, ABD'de 2018'de kabul edilen Federal Tedarik Zinciri Güvenliği Yasası bulunuyor. Yeni uygulamaya ilişkin ayrıntılar, 19 Ekim'de kamuoyunun görüşüne açılan Federal Register belgesinde yer aldı. Kararın 20 Ekim'de resmi olarak yayımlanması bekleniyor.

Yeni uygulamadan yalnızca DeepSeek'in geliştirdiği ürünler etkilenmeyecek. Şirkete bağlı kuruluşların sunduğu teknolojiler de kapsamda yer alırken, başka firmalar tarafından DeepSeek'in yapay zeka modelleri kullanılarak hazırlanan belirli yazılım ve hizmetlere de kısıtlama getirilecek.

Yeni karar, federal kurumlarla çalışan teknoloji ve yazılım şirketlerine de sorumluluk getiriyor. Bu şirketlerin sundukları ürünlerde DeepSeek'e ait teknolojilerin kullanılıp kullanılmadığını incelemesi gerekecek. Öte yandan, kısıtlamaların hangi üçüncü taraf şirketleri etkileyeceğine ilişkin kapsamlı bir liste henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

DeepSeek kararında güvenlik endişeleri öne çıktı

ABD'nin DeepSeek'e yönelik adımında, hassas bilgilerin Çin'e ulaşma ihtimaline ilişkin endişeler etkili oldu. Yetkililer, kamu kurumlarında kullanılan yapay zeka sistemlerinin çalışanlara ve kurumlara ait verilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği, olası yazılım açıklarının ise kötü niyetli kişilerce istismar edilebileceği görüşünde.

Ancak kararın gerekçelerini içeren resmi açıklamada, DeepSeek'in federal kurumlardan veri ele geçirdiğine veya herhangi bir siber saldırıda rol oynadığına ilişkin somut kanıt paylaşılmadı. Bu nedenle düzenleme, olası güvenlik tehditlerine karşı önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

DeepSeek'e ülke genelinde yasak getirilmiyor

ABD'nin DeepSeek hakkında aldığı karar, ülke genelinde bir yasak uygulanacağı anlamına gelmiyor. Yeni kısıtlamalar yalnızca federal sivil kurumların bilişim sistemleri ile teknoloji alımlarını kapsarken, bireysel kullanıcılar ve özel sektör şirketleri için genel bir erişim engeli öngörülmüyor.

Daha önce ABD Donanması ve Ticaret Bakanlığı gibi bazı federal kuruluşların yanı sıra New York, Tennessee ve Virginia eyaletlerinde de DeepSeek kullanımına yönelik sınırlamalar getirilmişti. Son kararla bu önlemler federal sivil kurumların geneline yayılırken, ürünlerin sistemlerden kaldırılması için henüz kesin bir takvim açıklanmadı.

ABD-Çin teknoloji rekabetinde yeni adım

Düşük maliyetle geliştirdiği ve farklı alanlarda kullanılabilen yapay zeka modelleriyle dikkat çeken DeepSeek, ABD'li şirketlerin önemli rakipleri arasına girdi.

Washington'ın son kararı, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin kamu kurumlarının teknoloji alımları ve veri güvenliği politikalarına da taşındığını gösteriyor.

Yeni düzenlemenin DeepSeek'in ABD kamu sektöründeki kullanımını kısıtlaması beklenirken, şirketin teknolojilerini kullanan üçüncü taraf yazılım geliştiricilerinin de yeni tedarik şartlarına uyum sağlaması gerekebilir.