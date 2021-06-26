ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80’inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.

Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edildi.

Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18’inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı.

Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgara ters uçtuğu bazılarının çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtildi.

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