Arzum, 55’inci yılını 55 farklı tasarımcıyla gerçekleştirdiği sergi ile kutladı.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Şimdi 55 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla ikinci 55 yıllık yolculuğumuza başlama zamanı. Önümüzdeki dönemde hedeflerimizin merkezine; istikrarlı, sürdürülebilir büyümeyi alarak global marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye, ürün çeşitliliğimizle her kesimden tüketiciye hitap etmeye, toplumun tamamını kapsamaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, 55’inci yılını 55 farklı tasarımcıyla gerçekleştirdiği sergi ile kutladı. 55 tasarımcının, Arzum’dan aldığı ilhamla tasarladığı Öteki Çağlarla Arzum’lu Yıllar kitabı ile geçmişe seyahat niteliği taşıyan etkinlik, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Galataport’ta gerçekleştirildi. Arzum’un yolculuğunun 55 farklı tasarımcının gözünden yorumlandığı nostaljik sergide, Arzum yöneticileri farklı sektörlerden renkli isimlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

“Kitabımızı kutlamaların merkezine koyduk”

“Arzum olarak 55’inci yaş günümüzü, bize yakışır şekilde kutlamak istedik” diyen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öncelikle 55 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olan Arzum’un hikâyesini kitap haline getirerek ölümsüzleştirdik. Kültür dünyamıza ve sektörümüze önemli katkıda bulunduğumuza inandığımız ‘ÖTEKİ ÇAĞLARLA ARZUM’LU YILLAR’ kitabımızı, 55’inci yıl kutlamalarımızın merkezine koyduk. Tamamı kendi alanında başarılı işlere imza atmış, 55 tasarımcının sahip olduğu 55 farklı bakış açısı, sergimizi daha da keyifli ve zengin hale getirdi. Türk kahvesi kültürünü tüm dünyaya yayma misyonuna sahip bir marka olarak etkinliğimizde Türk kahvesine çok özel bir yer ayırdık. Dört gün boyunca gerçekleştirdiğimiz Osmanlı sarayında Türk kahvesi sunumumuz kahveseverlerden yoğun ilgi gördü. Şimdi artık 55 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla ikinci 55 yıllık yolculuğumuza başlama zamanı. Buna ben ve tüm ekip arkadaşlarım hazırız. Önümüzdeki dönemde hedeflerimizin merkezine; istikrarlı, sürdürülebilir büyümeyi alarak global marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye, ürün zenginliğimiz ve çeşitliliğimizle her kesimden tüketiciye hitap etmeye, toplumun tamamını kapsamaya devam edeceğiz. Tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırırken, onlar için her anı ve her evi iyileştiren, güvenilir ve kaliteli ev teknolojileri sunmayı, yakın ve ulaşılabilir bir marka olmayı sürdüreceğiz.”