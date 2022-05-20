Ata Holding bünyesinde yer alan, Borsa İstanbul’da işlem gören geliştirdiği Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarıyla farklı sektörlere hizmet veren ATP, büyüme vizyonuyla stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda global potansiyeli olan ve kendisi için gelişim fırsatı taşıyan teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapmak için bir süre önce kurduğu ATP GSYO, ilk stratejik yatırımını TFI TAB Gıda Yatırımları Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu “Tıkla Gelsin’’ ile gerçekleştirdi.

Gösterdiği başarıyla yaklaşık 750 milyon TL değere ulaşan yemek sipariş platformu Tıkla Gelsin’in yüzde 1’lik payının satın alınması yoluyla 7 milyon 130 bin TL yatırım yapıldı. ATP GSYO ayrıca, Tıkla Gelsin’in geri kalan yüzde 99 oranındaki payını kendisine 18 ay süresince satın alma imkânını sunan opsiyon hakkı için 10 milyon TL’lik bir ödeme daha gerçekleştirdi.

ATP Genel Müdürü ve ATP GSYO Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Cinali, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ATP GSYO ile bizim için stratejik öneme sahip ekosistemlere yönelik yenilikçi teknoloji çözümleri sunan potansiyel sahibi girişimlere yatırım yapmak, kurumsal girişim sermayesi sağlamak ve büyümelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultudaki ilk stratejik yatırımımızı “Tıkla Gelsin” ile gerçekleştirdik. Bu yatırımla sektörde söz sahibi olmayı amaçlayan kurumsal bir yatırımcı olduğumuzu ortaya koyduk. Tıkla Gelsin’e kazandırdığımız değerin bizim hisse performansımıza da orta ve uzun dönemde kayda değer etkileri olacağını öngörüyorum. Hedefimiz en kısa zamanda çoklu marka ortamını hızlandırmak ve şirketi büyütmek olacak.”