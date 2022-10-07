Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 100 milyon dolarlık siber saldırıya uğradı. Yapılan resmi açıklamada, platform üzerinden gerçekleşecek tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Siber saldırıların bu sefer hedefinde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance vardı.

Bloomberg’den edinilen bilgiye göre, Binance, bugün erken saatlerde bir siber saldırıya uğradı.

Bloomberg, Binance üzerinden yaklaşık 100 milyon dolarlık Binance Coin (BNB) çalındığını ifade etti.

Şirketten açıklama

Yaşanan siber saldırının ardından Binance Ceo’su Changpeng Zhao, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Changpeng Zhao, “Yaşanan durum kontrol altına alındı. Paranız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Duruma göre daha fazla güncelleme yapacağız” ifadelerini kullandı. ,

Zhao, bir diğer tweetinde ise şu anki etkinin 100 milyon ABD dolarına eş değer olduğunu söyledi.

“TÜM PARA YATIRMA VE ÇEKME İŞLEMLERİ DONDURULDU”

Ayrıca CEO Zhao’nun tweetinden yaklaşık iki saat önce Binance resmi twitter hesabı, BNB Chain’in bakımda olduğunu paylaşarak, “Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Daha fazla güncelleme olana kadar BNB zinciri aracığıyla tüm para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya alındı” açıklamasında bulunmuştu.

Bloomberg, bu yıl kripto para piyasalarına gerçekleşen siber saldırıların sonucunda yaklaşık 2 milyar doların çalındığı ve birçok saldırının Kuzey Kore’ye bağlantılı gruplar tarafından gerçekleştiğini düşünüyor.