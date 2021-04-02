Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye alıyor. 2018’de ilk olarak Hindistan’da denenmeye başlayan özellik, artık Brezilya’da da devreye girdi.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan tanıyan özelliğini Brezilya’da devreye aldı.

Yeni özelliğin duyurusu Mark Zuckerberg’in Facebook hesabı üzerinden yapıldı. Zuckerberg’in açıklamasına göre, 2018’de Hindistan’da kullanıma sunulan kullanıcıların birbirine para transferi yapabilme özelliği için Brezilya’dan da onay çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu özellik bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.