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Elon Musk'a göre yapay zeka eninde sonunda herkesi işsiz bırakacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşen teknoloji milyarderi Elon Musk, yapay zekanın "tarihteki en yıkıcı güç" olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

03 Kasım 2023 | 09:50
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Elon Musk'a göre yapay zeka eninde sonunda herkesi işsiz bırakacak

Elon Musk yapay zekanın eninde sonunda herkesi işsiz bırakabileceğini düşünüyor. SpaceX, X (Twitter) ve yeni kurulan yapay zeka girişimi xAI, Perşembe günü geç saatlerde yapay zekanın "tarihteki en yıkıcı güç" olma potansiyeline sahip olacağını söyledi.

CNBC'de yer alan habere göre Musk, İngiltere'de düzenlenen bir etkinlikte "İlk kez en zeki insandan daha zeki bir şeye sahip olacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile birlikte konuşan Musk, "O anın tam olarak ne olduğunu söylemek zor, ancak hiçbir işe ihtiyaç duyulmayan bir nokta gelecek" diye devam etti. "Kişisel tatmin için bir işe sahip olmak istiyorsanız bir işiniz olabilir. Ancak yapay zeka her şeyi yapabilecek."

"Bunun insanları rahat mı yoksa rahatsız mı ettiğini bilmiyorum" diye espri yapan Musk'a dinleyiciler güldü.

"Eğer sihirli bir cin dilerseniz, size istediğiniz her dileği verir ve bunun bir sınırı yoktur. Bu üç dilek sınırı saçmalığına sahip değilsiniz, bu hem iyi hem de kötü. Gelecekte karşılaşacağımız zorluklardan biri de yaşamın anlamını nasıl bulacağımız olacak."

Musk birçok kez yapay zekanın insanlık için oluşturduğu tehditler konusunda uyarıda bulunmuş ve bir keresinde nükleer silahlardan daha tehlikeli olabileceğini söylemişti. Bu yılın başlarında yayınlanan ve geniş yankı uyandıran bir açık mektupta OpenAI'nin GPT-4 yazılımından daha gelişmiş bir yapay zekanın geliştirilmesine ara verilmesi çağrısında bulunan çok sayıda teknoloji liderinden biriydi.

 

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