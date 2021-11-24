Elon Musk, Twitter takipçilerine Tesla hisselerinin %10’unu satıp satmamayı sorduğundan beri yaklaşık 9.2 milyon adet hisse sattı. Bu Tesla CEO’sunun taahhüdünün yarısını geçtiği anlamına geliyor.

Bloomberg verilerine göre Musk, Eylül ayında Tesla’da 170 milyonun üzerinde hisseye sahipti, bu nedenle %10 hedefine ulaşmak için yaklaşık 17 milyon hisse satması gerekiyordu. Ancak hisse senedi opsiyonlarını kullanmaya devam ederse daha fazla satması gerekecek.

CEO’su Elon Musk’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirime göre 23 Kasım’da Tesla hisselerinden 934 bin 91 adet satıldı.

Bu satışın toplam tutarı 1,05 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bununla beraber Musk, elindeki opsiyonları kullanarak 2,15 milyon Tesla hissesi aldığını da SEC’e bildirdi.

Elon Musk anketinden bu yana toplam 9,2 milyon hisse sattı, bu da Tesla patronuna 9,9 milyar dolar kazandırdı. Bu paranın büyük kısmı vergi ödemelerine gidecek.

Tesla’nın hisse fiyatındaki yaklaşık 140 dolardan büyük artış, Musk’ı küresel zenginler listesinin zirvesine çıkartmıştı. Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksine göre 300 milyar dolardan fazla bir servete sahip.