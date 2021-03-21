Dijital araçların gelecekte sektörde önemli oyuncu olması bekleniyor. Deutche Welle’nin haberinde geleceğin otomobillerine odaklanılıyor. Peki, geleceğin otomobilleri nasıl olacak? Otomobil sektörü nasıl şekillenebilir?

Deutche Welle’nin haberinde bu konuya odaklanılıyor. Haber şöyle: Bugünlerde geleneksel bir araba alırsanız, diyelim ki önümüzdeki yedi yıl boyunca, istatistiksel olarak yeni bir tane satın alana kadar, otomobilinizde temel hiçbir şeyin değişmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Dijital teknolojiyle çalışan araçlar konusunda uzman olan Claus Gruber, çok da uzak olmayan bir gelecekte, otomobillerin “her üç ayda bir” revizyondan geçmesi için hazırlıklı olmanız gerekebileceğini söylüyor.

Gruber, DW’ye verdiği demeçte, “Arabanızın işlevsel ve güvenlik özellikleri hakkında, bugün zaten akıllı telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda bulunanlara benzer kalıcı yazılım güncellemeleri alacaksınız” diyor.

Gruber’e göre önümüzdeki 10 yılda yeni model araçların dijital programlarının geliştirilmesi için yapılacak Ar-Ge yatırımları ikiye katlanacak. Otonom, yani sürücüsüz araçların bu Ar-Ge yatırımları tablosundaki payı da yüzde 45 ile en büyük kalemi oluşturacak.

GELECEĞİN OTOMOBİLLERİ NASIL OLACAK?

Geleceğin otomobilleri elektrikle çalışacak, otomatik sürüş açısından akıllı olacak. Ayrıca gömülü zengin bir dijital donanımı da bulunacak.

Haberdeki yorumlar şöyle: Bugünkü araçlarda bir düzine farklı elektronik yönlendirme sistemi var. Motorun, klimanın çalıştırılması veya pencerenin açılıp kapanmasını sağlayan yönetim sistemleri bunlara birer örnek. Gelecekte ise bu tür yönlendirmelerin araçlarda tek bir yerde toplanması hedefleniyor. Gruber, bu tür işlevlerin aracın beyni de sayılabilecek bir merkezde toplanacağını ve bütün fonksiyonların da söz konusu merkeze bağlanacağını belirtiyor.

TELEFONLARDAKİ GÜNCELLEME GİBİ…

Dijital teknoloji ile işleyen araçlar, aynı akıllı telefonlardaki gibi otomobile yerleştirilecek 5G bağlantılı bir bulut üzerinden düzenli olarak güncellenecek. Bu tür güncellemeler için otomobil bakım merkezlerine gitmeye de gerek kalmayacak.

ŞİRKETLER TEKNOLOJİ ŞİRKETİNE DE DÖNECEK

Otomobil üreticileri için ise yepyeni dijital araçlar ile yeni bir üretim ve düşünme kültürünün de hayata geçirilmesi zaruri hale gelecek. Dijital araçlar uzmanı Claus Gruber, “Sadece yüksek teknolojili taşıtlar üretmekle iş bitmeyecek ve kademe kademe fonksiyonlar dijital alana kaydırılacak. Dolayısıyla da yeni teknolojili araçlar üretilirken daha oluşum aşamasından itibaren şirketler kendilerini birer dijital teknoloji şirketine çevirecek” diye öngörüyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni de otomobilin doğasında. Bir akıllı telefon istendiği veya olması gerektiği gibi işlemezse çok da sorun değil. Ancak bir otomobilde yanlış veya görevini yerine getirmeyen bir işlevin sonuçları korkunç olabilir. Özellikle de insan taşımada kullanılan araçların çok daha güvenli ve olası sorunlara karşı dayanıklı olması gerekiyor.

Dijital teknoloji şirketleri mevcut sorunları henüz yüzde yüz çözemediği için de uzman Gruber’e göre yeni işbirlikleri kaçınılmaz. Otomobil üreticileri ile tedarikçiler, teknoloji şirketleri ile birlikte çalışmalı ki kaliteli ve güvenli yeni fonksiyonlar sağlanıp, uygulamaya konabilsin.

ÖNCE ULAŞAN BÜYÜK KAR YAPABİLİR

Haber şöyle devam ediyor: Otomobil endüstrisi için bir yazılım standardı oluşturma yarışı şimdiden tüm hızıyla devam ediyor ve bitiş çizgisini ilk geçen şirketlerin büyük karlar elde etmeleri bekleniyor.

Örneğin ABD elektrikli otomobil öncüsü Tesla, yarı otonom sürüş için kullanılan AutoPilot yazılımını lisanslayacağını ve onu rakip otomobil üreticilerine satmaya çalıştığını duyurdu.

Haberde piyasadaki bu önde gitme yarışının ne anlama geldiğini göstermek adına Tesla’nın 670 milyar euro ile bugün VW, Daimler ve BMW’nin piyasa değerinin toplamına tekabül ettiği vurgulanıyor.

ALMANYA’DAKİ DURUM

Haberde Almanya’daki otomobil üreticilerinin pes etmeyeceği vurgulanıyor ve şu yorumlar yapılıyor: Bu arada Almanya’nın önde gelen otomobil üreticileri, geleceğin endüstri standardını belirleme umuduyla kendi yazılım paketlerini hazırlıyor. Örneğin birinci sınıf otomobil üreticisi BMW, BMW OS 7 adlı bir işletim sistemini 2018’den beri yeni arabalarına kurdu.

Mercedes-Benz üreticisi Daimler, MB.OS platformunu geliştirmenin son aşamasındayken, Volkswagen (VW) yakın zamanda VW.OS adlı bir işletim sistemini yaymak amacıyla bir şirket içi yazılım birimi kurdu. Aynı zamanda bir Automotive Cloud yazılımını da içeren çalışmasında VW, Microsoft ile işbirliği yapıyor.

Almanya’nın güçlü otomobil markaları, son yıllarda dijital dönüşüm sürecini finanse etmeye yetecek kadar para kazandı

Gruber, otomobil endüstrisindeki dönüşümün hem finansal olarak sürdürülmesi hem dijital çözümlerin hızlı bir şekilde uygulanması için ittifaklar ve işbirlikleri öneriyor:

YALNIZ HAREKET ETMEK İSTEYEN İÇİN TEHLİKE BÜYÜK

“Bu süreçte kaynakları ve insan yeteneklerini bir araya getirmemiz gerekiyor, bu yüzden sektördeki otomobil üreticilerinin daha yakın çalışmasını ve gelecekte daha fazla ittifak kurmalarını tavsiye ediyorum. Bu dönüşümde tek başına gitmek isteyen herhangi bir otomobil üreticisi, başarısızlığa mahkum olacak. Tek tek mücadele edecekler için tehlike büyük”.

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