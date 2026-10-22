Gelirleri yüzde 26 arttı, hisseleri coştu: Dev teknoloji şirketi 2022'den bu yana en iyi ayını geride bıraktı

Meta, 2026'nın Temmuz-Eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

CNBC'de yer alan habere göre; Meta, Çarşamba günü açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde gelir bildirdi. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artış gösterdi ve 64,6 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 51,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Borsada şirket hisseleri ise seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 2,5 değer kazandı.

Meta'nın net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 264 artarak 9,9 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,7 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Dördüncü çeyrek beklentisini de duyurdu

Meta CEO’su Mark Zuckerberg kazanç raporunda yaptığı açıklamada, "Bu çeyrekte, ilk öncü modelimiz olan Muse ve Muse Wonder’ın lansmanı da dahil olmak üzere, herkese kişisel süper zeka sunma yolunda önemli kilometre taşlarına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Dördüncü çeyrek için Meta, 73 milyar dolar ile 76 milyar dolar arasında gelir beklediğini duyurdu. Eylül ayında piyasaya sürülen Muse yapay zeka kişisel asistan aracının yakaladığı başarı, Meta’nın Eylül ayını Wall Street’te 2022’den bu yana geçirdiği en iyi ay olarak tamamlamasına yardımcı oldu.

Meta, insanların e-postalarını düzenleyebilen veya kulaklık indirimleri için web'i tarayabilen dijital bir asistan geliştiren ilk şirket olmasa da; Facebook ve Instagram’ı kapsayan devasa ekosistemi, yapay zeka ajanlarının kitlelerle buluşmasına öncülük etti. Aynı zamanda Meta ve yapay zeka başkanı Alexandr Wang, geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan Muse Wonder da dahil olmak üzere yeni temel modelleri ve ilgili güncellemeleri hızlı bir tempoda sunmaya devam etti.