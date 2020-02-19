Google, bir projenin daha fişini çekti - Ekonomist

Google, bir projenin daha fişini çekti
ABD merkezli teknoloji devi Google’ın çatı şirketi Alphabet bir projenin daha fişini çekti. Alphabet 2013 yılında satın aldığı enerji şirketini kapatma kararı aldı.
Alphabet enerji alanında ilginç çalışmalara imza atan Makani projesini durdurduğunu açıkladı.
Söz konusu proje kapsamında şirket 25 metrelik kanat genişliğine sahip olan uçağı andıran uçurtmalara yerleştirdiği pervaneler ile elektrik üretmeyi hedefliyordu.
Alphabet bu uçurtmaları 500 metre yüksekliğe çıkartıp, rüzgar gücüyle uçarak üreteceği elektriği kabloyla hemen altında bulunan enerji santralinde toplayacaktı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar Makani’nin ticarileşme sürecinin beklenenden uzun sürmesi ve projenin tahmin edilenden daha riskli olduğunun saptanması sonrası alındı.
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