Kaspersky uzmanları, halka açık Wi-Fi kullanırken dikkatli davranılması gerektiğini belirterek, özel bir bilgi alışverişi ne kadar acil olursa olsun, parolasız Wi-Fi ağlarının önemli bilgilerle iş yapmak için uygun bağlantılar olmadığını bildirdi.

Kaspersky’den yapılan açıklamaya göre, her yerden, her zaman ücretsiz internete bağlanmak artık bir lüks değil ve hızla yaygınlaşıyor. Bir dakikadan fazla zaman geçirilecek her yerde, metroda, kafelerde, halka açık binalarda, hemen Wi-Fi etkin noktası aranmaya başlanıyor ancak bu kolaylık beraberinde siber suçlularla karşı karşıya kalma riskini getiriyor.

Kaspersky uzmanları da rahatlık ve güvenlik arasında doğru dengeyi kurmanın yollarını paylaştı.

Uzmanlar, halka açık ağlarda güvende kalmak için şu uyarılarda bulundu:

Halka açık Wi-Fi kullanırken dikkatli davranılmalı. Özel bir bilgi alışverişi ne kadar acil olursa olsun, parolasız Wi-Fi ağları önemli bilgilerle iş yapmak için uygun bağlantılar değildir. Halka açık Wi-Fi üzerinden gönderilen veya alınan tüm veriler, aynı ağa erişimi olan herkes tarafından, örneğin havalimanındaki ya da trendeki onlarca, hatta yüzlerce yabancı tarafından görülebilir.

Halka açık Wi-Fi, haberleri okumak için istenildiği kadar kullanılabilir ama hiçbir hizmette oturum açılmamalıdır, yoksa kişisel hesapların güvenliği ihlal edilebilir.

Bununla birlikte, bir ağ parolalı olsa bile bu güvenli olduğu anlamına gelmez. Bir saldırgan da aynı ağa kolayca bağlanabilir. Bu tür parolalar genellikle kafenin fişlerinde veya herkesin görebileceği tabelalarda yazılıdır.

Bağlantı isimlerine dikkat!

Etkin nokta isimleri kontrol edilmeli. Bazı siber suçlular daha da ileri giderek mevcut bir halka açık Wi-Fi ağına bağlanmak yerine kendi ağlarını oluşturup kurbanları bu ağlara çekebilirler. Bu ağlara gerçek ağınkine benzer bir isim koyarlar. Örneğin, gerçek ağın adı BizimRestoran ise gafil avlanan misafirler yanlışlıkla BizimRestoran_Misafir ya da BizimRest0ran adlı ağlara bağlanarak sahtekarların verilerine kolayca erişmesine olanak verebilirler. Yeni bir halka açık ağa bağlanmadan önce bağlantı noktalarının isimleri kontrol edilmelidir. Doğru sözcük dizlimi, benzer şekildeki rakamlarla değiştirilmiş harfler, ekstra alt çizgiler gibi şeylere önem gösterilmelidir.”

Wi-Fi’ye otomatik bağlanma devre dışı bırakılmalı