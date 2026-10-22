IBM’den beklentilerin üzerinde çeyrek performansı: Büyümenin motoru "Süper Zeka" oldu

IBM, 2026 yılının Temmuz-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Teknoloji devi IBM, üçüncü çeyrekte hem gelir hem de kar tarafında piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ancak sonuçların açıklanmasının ardından şirket hisseleri kapanış sonrası işlemlerde hafif bir düşüş kaydetti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, IBM’in toplam geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 5 büyüme göstererek 17,1 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı çeyreğinde 1,74 milyar dolar olan net kar, bu yıl 2,19 milyara dolara yükseldi.

IBM CEO’su Arvind Krishna yaptığı açıklamada, "Müşterilerimiz artık 'Süper Zeka'yı yalnızca dar kapsamlı veya yeni ortaya çıkan sorunları çözmek için değil, tüm işletim modellerini dönüştürecek şekilde yaygın olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın danışmanlıktaki payı artıyor

CNBC'de yer alan habere göre; IBM Finans Direktörü (CFO) Jim Kavanaugh analistlerle yaptığı toplantıda, yapay zekanın müşterilerinin dönüşüm süreçlerinde giderek daha fazla yer bulduğunu belirterek; "Yapay zeka, çeyrek içindeki danışmanlık gelirlerimizin yaklaşık yüzde 30'unu ve birikmiş iş hacmimizin yüzde 35'ini temsil ediyor" dedi.

Danışmanlık biriminin brüt kâr marjının ikinci çeyrekteki yüzde 28,9 seviyesinden yüzde 27,4’e gerilemesine de değinen Kavanaugh, "Verimlilik kazanımlarımızı dijital varlıklara yeniden yatırarak, büyüyen yapay zeka fırsatlarını yakalamak amacıyla 'yazılım olarak hizmet' modeline geçişimizi hızlandırdık" değerlendirmesinde bulundu.