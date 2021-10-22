KoçDigital’in sektör bağımsız tüm profesyoneller için hazırladığı KoçDigital Academy, İş Dünyası için Veri ve Analitik Programı’nın yeni dönemi 8 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

KoçDigital, Boston Consulting Group (BCG) ve Koç Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen program, veriye odaklı çalışmak isteyen profesyoneller için özel olarak tasarlandı. Online olarak gerçekleşecek programa katılım için kayıtlar 1 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.

Deneyim odaklı eğitim

Program, ileri analitik, büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojileri günümüzün gelişen yeni iş modelleriyle entegre ederek sektör deneyimli mentorler eşliğinde proje deneyimi odaklı bir eğitim modeli sunuyor.

BCG’nin dünya çapındaki farklı sektörlerden gerçek iş deneyimlerinin yanı sıra KoçDigital’in kapsamlı iş pratikleri ile zenginleştirilen program, ülkemizin saygın eğitim kurumlarından Koç Üniversitesi’nin akademisyenleri ve müfredatıyla destekleniyor. Pandemi şartlarında online olarak gerçekleşen program, esnek uygulamasıyla profesyonellerin eğitime ayırdıkları zamanı daha verimli kullanma ve “iş içinde pratik yapma” avantajı da sunuyor.

Programa kendi iş alanlarında gelişmiş analitik ve yapay zeka çözümlerini kullanan, giderek büyüyen veri yönetimi, analizi ve ilgili diğer BT ekipleriyle çalışma ihtiyacı duyan sektör bağımsız tüm iş profesyonelleri katılabiliyor.