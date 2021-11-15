FinTech girişim kurucusu Insha Ventures, yeni nesil finansal teknoloji ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Insha Ventures tarafından hayata geçirilen online tahsilat platformu Kozmos ile apartman yönetim süreçleri tek platformda toplanırken, manuel aidat takibi, manuel fatura ve sigorta yönetimi son buluyor.

FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, inovatif ürünler sunmaya devam ediyor. Insha Ventures’ın yeni FinTech markası Kozmos, aidat toplayan birey, kurum ve kuruluşlara düzenli tahsilat imkânı sunuyor. Kozmos ile site ve apartman yönetimlerinin tahsilat süreçleri tek bir platformdan yönetilebilirken; evrak kalabalığı, manuel borç ve aidat takibi, manuel sayaç okuma, manuel icra takibi, iletişim problemleri, manuel fatura ve sigorta yönetimi tarihe karışıyor.

“APARTMAN YÖNETİMİ FİNANSAL AÇIDAN ŞEFFAFLAŞACAK”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar, Kozmos’u profesyonel konut sakinleri ve ticari mülk yönetim şirketleri için finans, muhasebe, mülk yönetimi, topluluk yönetimi ve ödeme hizmetleri sağlayan web tabanlı bir tahsilat platformu olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Ana hedeflerinin düzenli tahsilat alan firmaların, kuruluşların tahsilat yönetimini kolaylaştıracak ürünler ve değerler sunmanın yanı sıra düzenli tahsilat yapılan farklı dikeylerde tahsilat yöntemlerini artırmak olduğunu vurgulayan Bayansar, şöyle konuştu:

“Kozmos’ta ödeme yapan ve ödeme alanların aynı platformda buluşmalarını ve tahsilat süreçlerini yönetmelerini sağlayacağız. Piyasada bulunan mevcut çözümlerden daha farklı olarak gerek yöneticilerin gerekse konut sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak birçok fonksiyonu da müşterilerimize sunacağız. Site yönetim süreçlerine dahil olan müşterilerimiz aidat, tahsilat, ödeme, raporlama, muhasebe, personel ve iletişim yönetimi başta olmak üzere birbirinden farklı pek çok yönetim çeşidiyle tek bir platformda tanışacak. Böylece site ve apartman yönetim süreçleri finansal açıdan şeffaflaşacak.”

Tüm başvuruların www.kozmos.ist web sitesi üzerinden yapıldığına işaret eden Bayansar, sözlerine şöyle devam etti:

“Evrakların tamamlanması durumunda entegrasyon hızlıca gerçekleşiyor. Konut sakinleri, tüm banka/kredi kartlarını kullanarak veya EFT ile apartman/site aidatı, bakım onarım ücreti gibi tüm ödemelerini Kozmos üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Kozmos’u kullanan yöneticiler, dilerlerse Kozmos’un Sanal POS altyapısını kullanarak tüm bankalardan uygun oranlarla ve taksit seçenekleriyle ödemelerini alabiliyor veya kendi sanal POS’larını da platforma entegre edebiliyor. Kozmos’un sanal POS çözümünde taahhüt, sürpriz veya ek ücret bulunmazken, platformda hiçbir kurulum ücreti, ek veya gizli bir ücret de talep edilmiyor. Kozmos’un uzaktan sayaç okuma ve faturalandırma sistemi ile yöneticiler uzaktan tek tıkla okuma, faturalandırma ve borçlandırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve icra takiplerini platform üzerinden yürütebiliyor. Ayrıca fatura ödeme ve para transferleri vb. birçok ek özellikten de yararlanabiliyor.”

Dijital tahsilat platformu Kozmos’un şimdilik apartman ve site yönetimleri için kullanıma hazır olduğunu ifade eden Bayansar, çok yakında AVM’ler, okul-üniversiteler, spor salonları, devre-mülkler, vakıf ve dernekler, oteller, yurtlar ve hac-umre şirketlerinin de bu platformu kullanabileceğini kaydetti.