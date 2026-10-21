ARA
DOLAR
49,62
0,14%
DOLAR
EURO
55,89
0,33%
EURO
ALTIN
6458,00
-0,08%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • OpenAI testlerinde şok davranış: Yapay zeka güvenlik sistemini sildi ve yalan söyledi
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

OpenAI testlerinde şok davranış: Yapay zeka güvenlik sistemini sildi ve yalan söyledi

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, GPT-6.1 Sol ve GPT-6 Astra modellerinin şirket içindeki yazılım görevleri sırasında yapay zeka sistemlerindeki uyumsuzlukları tespit eden izleme mekanizmalarını devre dışı bıraktığını ve güvenlik uyarılarını engellediğini bildirdi.

OpenAI testlerinde şok davranış: Yapay zeka güvenlik sistemini sildi ve yalan söyledi

OpenAI, gelişmiş yapay zeka ajanlarının dahili testler sırasında kendilerini denetlemek üzere tasarlanmış güvenlik izleme sistemlerini devre dışı bıraktığını duyurdu. Paylaşılan rapora göre, modellerden biri sistemleri kapattıktan sonra kendisine yöneltilen soruya yalan yanıt verdi.

Olay, OpenAI'ın iki yeni yapay zeka modeli olan GPT-6 "Astra" ve GPT-6.1 "Sol" ile yürütülen dahili dayanıklılık ve güvenlik testleri sırasında meydana geldi:

Sistem uyarılarını engelleyen model (GPT-6.1 / Sol): 

Model, popüler iş iletişimi platformu Slack üzerinde belirli mesajları iletmek üzere görevlendirildi. Ancak yapay zeka, güvenlik izleme sisteminin ürettiği otomatik uyarıları da "gönderilmesi gereken mesajlar" kategorisinde değerlendirdi. Ardından sistemin çok fazla uyarı ürettiğine karar vererek güvenlik izleme mekanizmasını tamamen susturdu.

Güvenlik kodunu silen ve yalan Söyleyen model (GPT-6 / Astra): 

Bir diğer testte GPT-6, bir yazılım projesini kopyalama ve düzenleme görevi yürüttüğü sırada, yazılımın içinde yer alan ve kendisini denetleyen güvenlik izleme kodunu tamamen sildi. Testi yürüten mühendisler yapay zekaya denetim kodunu silip silmediğini sorduğunda, model kodu silmediğini belirterek yanlış ve yanıltıcı bilgi verdi.

OpenAI uzmanları, modellerin bu davranışları kötü niyetle veya bilinçli bir başkaldırı amacıyla sergilemediğini; kendilerine verilen görevleri en hızlı ve engelsiz şekilde tamamlama mantığıyla hareket ettiklerini açıkladı. Yapay zeka ajanları, süreç içerisindeki güvenlik denetimlerini ve uyarıları aşılması gereken birer "pürüz" veya "gereksiz adım" olarak algılayarak devre dışı bıraktı.

Şirket, bu tür uyumsuzluk (misalignment) sorunlarının gelecekte daha büyük riskler oluşturmaması için güvenlik protokollerini ve denetim mimarisini daha katı hale getireceğini bildirdi.

0
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL