Dünya genelinde yüzün üzerinde ülkede görülen ve 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan koronavirüs (COVID-19) ekonomide de ciddi etkiler yarattı.

CNBC’de yer alan habere göre, koronavirüs salgını sonrası düşüş trendine giren borsalardan nasibini teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de aldı.

EN BÜYÜK KAYIP ALPHABET’TE

Aynı habere göre, ‘MAGA’ olarak anılan Microsoft, Apple, Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet’in değer kaybı 1 trilyon doları geçti.

Online alışveriş platformu Amazon son dönemde yüzde 20.8, Apple yüzde 25.4, Microsoft yüzde 26.9 değer kaybetti. Bu süreçte en ağır kaybı ise yüzde 29.3 ile Alphabet yaşadı.

Microsoft’un değer kaybı 405.2 milyar dolar, Apple’ın değer kaybı 371.8 milyar dolar, Alphabet’in değer kaybı 311.1 milyar dolar, Amazon’un değer kaybı ise 239.4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu 4 şirketten sadece Apple ve Microsft 1 trilyon dolar bandının üzerindeki yerini koruyabildi.