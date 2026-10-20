Teknoloji girişimlerine yeni destek

ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT ve Elginkan Vakfı iş birliğiyle 2005 yılında hayata geçirilen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Programı, 20 yılı aşkın deneyimini Growth CIRCUIT çatısı altında sürdürecek. Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosisteminde öncü programlar arasında yer alan YFYİ, bugüne kadar genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerini iş modellerine ve sürdürülebilir şirketlere dönüştürmelerine katkı sağladı.

Growth CIRCUIT ile bu birikimin daha kapsamlı bir girişimcilik ve inovasyon ekosistemine taşınması amaçlanıyor. Yeni yapı, yalnızca fikir geliştirme aşamasına değil, teknoloji girişimlerinin kurulmasına, büyümesine, ölçeklenmesine ve ticarileşmesine odaklanacak.

Ölçeklenme potansiyeli

Growth CIRCUIT kapsamında yüksek potansiyelli teknoloji girişimlerinin doğru bağlantılara, deneyimli mentorlara, yatırım perspektifine ve büyümelerini destekleyecek ekosistem olanaklarına erişmesi hedefleniyor. Programın öncelikleri arasında, Türkiye’nin teknoloji girişimciliği potansiyelini uzun vadeli ve sürdürülebilir şirketlere dönüştürmek de bulunuyor.

Belirli bir olgunluğa ulaşmış, ticari başarı ve ölçeklenme potansiyeli taşıyan girişimlerin TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Desteği gibi kamu desteklerine yönlendirilmesi de teşvik edilecek. Böylece girişimlerin finansmana erişiminin güçlendirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir büyüme

Growth CIRCUIT’in uzun vadeli hedefleri arasında, küresel pazarlara açılabilen, sürdürülebilir büyüme potansiyeli taşıyan ve Türkiye’ye döviz kazandıran teknoloji şirketlerinin sayısını artırmak yer alıyor.

ODTÜ’nün bilimsel ve girişimcilik birikimi, ODTÜ TEKNOKENT’in teknoloji ve inovasyon ekosistemi ile ODTÜ Yatırım Fonu’nun yatırım deneyimini bir araya getiren program, girişimlerin fikirden ürüne, üründen şirkete ve sürdürülebilir büyümeye uzanan yolculuklarını desteklemeyi hedefliyor.

Growth CIRCUIT için başvurular başladı. 24 Ekim tarihine kadar başvuruların yapılabileceği programda ilk kazananlar 15 Aralık’ta açıklanacak.

Başvuru: https://form.jotform.com/tbigg/growth-circuit-application-form