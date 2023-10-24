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Teknolojinin önde gelen isminden dikkat çeken 'yapay zeka' uyarısı: Derhal harekete geçilmeli

2014 yılında Google tarafından satın alınan Londra merkezli yapay zeka birimi DeepMind'in kurucu ortağı ve CEO'su Demis Hassabis, yapay zeka riskinin iklim krizi kadar ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.

24 Ekim 2023 | 17:23
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Teknolojinin önde gelen isminden dikkat çeken 'yapay zeka' uyarısı: Derhal harekete geçilmeli

Teknolojinin önde gelen isimlerinden Demis Hassabis, Guardian'a verdiği demeçte dünyanın yapay zekâdan kaynaklanan riskleri iklim krizi kadar ciddiye alması gerektiği ve müdahalesini geciktirmeyi göze alamayacağı uyarısında bulundu.

Demis Hassabis, sektörün gözetiminin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) benzer bir organla başlayabileceğini söyledi.

Google'ın yapay zeka biriminin İngiliz CEO'su Hassabis, dünyanın, biyolojik silahların yaratılmasına yardımcı olmak ve süper zeki sistemlerin oluşturduğu varoluşsal tehdit de dahil olmak üzere teknolojinin tehlikeleriyle mücadele etmek için derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Hassabis, "Yapay zeka risklerini, iklim değişikliği gibi diğer büyük küresel sorunlar kadar ciddiye almalıyız. Uluslararası toplumun buna karşı etkili bir küresel yanıt koordine etmesi çok uzun sürdü ve şimdi bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Yapar zeka konusunda aynı gecikmeyi göze alamayız." dedi. 

Guardian, yapay zekanın "şimdiye kadar icat edilmiş en önemli ve faydalı teknolojilerden biri" olabileceğini söyledi.

Ancak bir gözetim rejimine ihtiyaç olduğunu ve hükümetlerin IPCC gibi uluslararası yapılardan ilham alması gerektiğini söyledi.

"Bence IPCC gibi, raporları olan bilimsel ve araştırma anlaşması olan bir şeyle başlamalı ve sonra oradan geliştirmeliyiz."

Hassabis, sözlerine şöyle devam etti: "Sonunda görmek istediğim şey, yapay zeka güvenliği konusunda araştırma yapan bir Cern'in eşdeğeri, ama uluslararası bir yapı. Ve belki bir gün bu tür şeyleri gerçekten denetleyen IAEA'nın bir tür eşdeğeri olabilir."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), denetimler de dahil olmak üzere nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla nükleer teknolojinin güvenli ve barışçıl kullanımını teşvik eden bir BM organıdır.

 

 

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