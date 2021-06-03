Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 160’ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran Çinli TCL, Türkiye’de Arçelik ile birlikte ürettiği ilk yerli akıllı telefonu TCL 20 SE’yi tanıttı. ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip TCL 20 SE üretimine başka modellerin de dahil edilmesi planlanıyor.

Son yıllarda teknoloji tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği OPPO, Xiaomi, H3C ve Huawei, Türkiye’de yatırım yapan Çinli şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Telefon üreticilerine verilen teşvikler, arazi tahsisi, SGK primleri konusundaki vergi muafiyetleri buraya yatırımları avantajlı hale getiriyor. Akıllı telefon piyasasında ağırlığını hissettiren ve Türkiye’de yatırıma yönelen Çin merkezli şirketlerin arasına son olarak TCL de katıldı. Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 160’ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran TCL, Arçelik ile birlikte yerli akıllı telefon üretime başladı.

MADE IN TURKEY

28 Mayıs 2021’de Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın da ziyaret ettiği üretim tesisinde ‘Made in Türkiye’ etiketiyle üretilen TCL 20 SE, gelişmiş bir akıllı telefona ait tüm özelliklerin yanı sıra her yerde aynı görsel ve işitsel deneyime sahip olmak isteyenler için üstün bir video eğlence sistemi sunuyor.

Türkiye’de üretilen ilk model olan TCL 20 SE, 2.799 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla ve 3 aylık Ekran Koruma Garantisi ile piyasada yer alacak. TCL 20 SE için ön siparişler www.tclshoptr.com adresinden alınacak.

YENİ MODELLER

Uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyet gösterdiklerini ve ana stratejilerinin, üstün kullanıcı deneyimine sahip ürünlerini erişilebilir fiyatlarla tüketicilere ulaştırmak olduğunu söyleyen TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, “Türkiye’deki operatörlerle, perakendecilerle ve distribütör iş ortaklarıyla kapsamlı ve verimli bir stratejik iş birliği ağı da oluşturduk. Yerli üretimle birlikte markamızın büyüyen yolculuğunda heyecan verici yeni bir bölüme geçiyoruz. ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip TCL 20 SE üretimine başka modelleri de dahil edeceğiz ve Türkiye’den çıkan bir başarı hikayesi yaratacağız” diye anlatıyor.

ÖNCELİKLİ PAZAR

Türkiye pazarının, TCL bünyesinde öncelik verilen ve istikrarlı bir şekilde yatırım yapılan pazarlardan biri olmaya devam ettiğine vurgu yapan TCL Communication Türkiye Pazarlama Müdürü Arzu Topuz ise, “Alcatel markasının yanı sıra, Kasım 2019’dan itibaren TCL markalı ürünlerimizi de kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yerli üretim süreciyle birlikte TCL markamızla ilgili iletişim ve pazarlama yatırımlarımız artarak devam edecek” diyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Cihazda yüzde 90 ekran gövde oranı, 6.82 inç büyüklüğünde V çentikli bir ekranı ve ince bir kasada geniş görüntüleme performansı sağlayan 20.5:9 ekran oranı bulunuyor. Geniş ekrandan daha fazla yararlanabilmek için TCL 20 SE’de ayrıca kullanıcıların videoları izlerken internette gezinmesine veya mesajları yanıtlamasına olanak tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliği de mevcut.

*TCL 20 SE, SDR’den HDR’ye dönüştürme teknolojisi ile videoları göz alıcı bir şekilde oynatabiliyor. NXTVISION teknolojisi sayesinde izlenen videoların rengi, kontrastı ve netliği, gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor. Akıllı telefonun çift hoparlör tasarımı, ses deneyimini de üst seviyeye çıkarıyor. Cihazda tüm bu özelliklere güç sağlamak için Qualcomm’un 8 çekirdekli işlemcisi ve 5.000 mAh batarya bulunuyor.

*TCL 20 SE’nin dörtlü arka kamerası, fotoğrafı çekilen nesneleri otomatik olarak algılamak ve arka planı daha güzel hale getirmek üzere tasarlanmış yapay zeka destekli renkli portre ve gökyüzü geliştirme özellikleriyle birlikte geliyor.