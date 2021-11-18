Japonya’da bir otobüs şirketi, araçlarından birini mobil saunaya dönüştürdü. Shinki şehir ağının parçası olarak Hyogo Eyaletindeki Himeji şehrine hizmet veren otobüs, pandemi sırasında toplu taşımada yaşanan ardından düşüşün ardından ilginç bir fikirle dönüştürüldü.

Independent’ın haberine göre hem turist sayısının azalması hem de işe gidip gelenlerin daha az kullanması nedeniyle şehirde birçok otobüs boş kaldı.

Ancak girişimci şirket Ribahsu boşta kalan bu araçlardan birinde ilginç bir projeyi hayata geçirdi. Sauna ve otobüsün birleşimi olarak Sabus olarak adlandırılan araca ahşap panel ve banklar yerleştirildi. Saunaya dönüştürülen otobüste bazı orijinal parçalara ise dokunulmadı. Örneğin daha fazla buhar çıkartmak için otobüsün eski durdurma düğmeleri kullanılıyor.

Sabus’un Şubat 2022 için planlanan festivaller ve etkinliklerde tura çıkması planlanıyor.

Dönüştürülen otobüsler için mobil duşlar ve tuvaletler de planlar arasında.

Ülkede bu adım, bir Japon havayolu firmasının gizemli uçuşlar başlatarak seyahate biraz eğlence katma kararının ardından geldi. Japon havayolu şirketi Peach Aviation, oyuncak heykelcikler, el dezenfektanı gibi çeşitli olağandışı nesnelerin yer aldığı otomatlara güzergahı bilinmeyen uçak biletleri yerleştiriyor. Bu gizemli uçuşlar, Tokyo’nun Narita Havalimanı’ndan kalkan iç hat uçakları için geçerli ve kapsüller 5.000 yene (32 £) satılıyor.

Gezginler, kapsüllerini satın alana kadar nereye gittiklerini bilmiyor. Yolculara sadece belirli bir varış noktasına seyahat etmek için kullanılabilecek 6.000 yen değerinde kilometre puanı veren bir kod bulunuyor.