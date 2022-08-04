Twitter, “Yanıt İstemleri” özelliğini Twitter’ı Türkçe kullanan herkese sunulmaya başlandığını duyurdu. Peki “Türkçe Yanıt İstemleri” özelliği nedir? İşte detaylar…

Sosyal ağ Twitter, “Türkçe Yanıt İstemleri” özelliğinin başarılı geçen deneme sürecinden sonra, bu özelliğin 2 Ağustos’tan itibaren iOS, Android ve Web için globalde Twitter’ı Türkçe dilinde kullanan kullanıcıların tümüne sunacağını açıkladı.

Twitter, bu özelliği 2022’nin başından bu yana, dünyanın çeşitli bölgelerinde test ediyordu. “Reply Prompts” yani “Yanıt İstemleri” özelliği, Twitter’ın bir Tweet’e yanıt olarak zararlı olabilecek bir dil (hakaret, kaba dil veya nefret dolu sözler) algıladığında görünüyor. Bu özellik, insanlara yazdıklarını yeniden düşünme ve potansiyel olarak yanıtı silme veya değiştirme şansı veriyor.

“TÜRKÇE DİL AYARLARINA SAHİP HERKESE SUNACAĞIZ”

Twitter’dan yeni özellik ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Geçen yıl, konuşmaları daha medeni hale getirmenin ve Twitter’daki genel konuşmanın sağlığını iyileştirmenin bir yolu olarak ABD ve Brezilya’daki insanlara yönelik yanıt istemleri özelliğini başlattık. Bu test, ABD’deki kişilerin yüzde 30’unun ve Brezilya’daki kişilerin yüzde 47’sinin, sorulduktan sonra yanıtlarını değiştirmesi veya silmesiyle sonuçlandı. Bu özelliği Türkçe olarak test ettikten sonra, tüm dünyada Türkçe dil ayarlarına sahip olan herkese sunmaya hazırız. Bu başarıyı dünyanın her yerindeki insanların Twitter’daki deneyimlerine yansıtmak amacıyla bu özelliği farklı pazarlarda ve dillerde de test etmeye devam edeceğiz.”