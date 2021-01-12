ABD’deki kongre baskını sonrası Başkan Donald Trump’ın twitter hesabının kapatılmasının ardından destekçileri Parler’a yönelmişti. Ancak Google ve Apple, ABD’de genellikle muhafazakarların, Cumhuriyetçi Partililer ve Trump destekçilerinin kullandığı sosyal medya platformu Parler’ı Play Store ve App Store’dan kaldırdı. Amazon Web Services ise pazartesi günü Parler’a verdiği bulut hizmetini durdurdu.

Daily Telegraph’ın haberine göre Parler’ın çevrimdışı hale gelmesiyle birlikte Trump destekçileri Telegram’a yöneldi.

Habere göre Telegram pazar günü Trump taraftarlarının çevrimiçi olarak kendilerine yeni bir adres araması ve teknoloji şirketlerinin de Parler’ı kesmesiyle ABD’de en çok indirilen ikinci uygulama oldu.

Veri şirketi Sensor Tower’ın analizlerine göre, Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak’la 10 Ocak arasında geçen sürede ABD’de yaklaşık 545 bin kişi Telegram uygulamasını indirdi. Yükleme sayılarının, WhatsApp’ın yeni gizlilik politikasıyla ilgili tartışmalar nedeniyle de arttığı tahmin ediliyor.

Habere göre Parler’ın ulaşılamaz olmasından önce kullanıcılar Telegram’a geçiş çağrısı yapmıştı.

Trump’ın çevresindeki çok sayıda isim ve destekçilerinin Telegram uygulamasından sıklıkla mesaj paylaştığı biliniyor.