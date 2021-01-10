WhatsApp, 4 Ocak’ta “Gizlilik İlkesi”ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. WhatsApp’ın bu yeni kararı büyük tepki çekti, mesajlaşma uygulaması kan kaybediyor. 9 Aralık (dün) itibarıyla Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’da Türkiye’de en çok indirilen mesajlaşma uygulamalarında Telegram Messenger ile Tesla ve Spacex CEO’su Elon Musk’ın WhatsApp’a karşılık önerdiği Signal uygulaması ilk iki sırada bulunurken WhatsApp’ın gerilediği görülüyordu.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma uygulaması BİP AA’nın dünkü haberine göre Whatsapp’ın ardından 4. sırada bulunuyordu. BİP’e ilgi artıyor.

SON 24 SAATTE 1 MİLYON 124 BİN KİŞİ DAHA İNDİRDİ

Turkcell’in açıklamasına göre BiP’in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı.

Turkcell’den yapılan açıklamada, üstün mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleriyle BİP’in dünyanın 192 ülkesinde tercih edilmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada BiP’teki tüm verilerin, yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunduğu vurgulandı. Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor.

Açıklamaya göre BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde gönderilen mesajlar, seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor. Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor.

Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunuluyor.

WHATSAPP’IN TEPKİ ÇEKEN KARARI NEYDİ?

WhatsApp, 4 Ocak’ta “Gizlilik İlkesi”ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook’a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat’a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, “Avrupa Bölgesi” kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

WhatsApp’ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat’a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının “çifte standart” olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp’ın AB ülkelerine karşı “temkinli” yaklaştığını belirtiyor.