Uzun süredir dünyanın en değerli şirketi unvanını elinde tutan Apple, tahtı Suudi Petrol şirketi Saudi Aramco’ya kaptırdı.

Suudi Aramco, bu yıl enerji devini güçlendiren petrol fiyatlarındaki artışlar sonrası dünyanın en değerli şirketi olarak Apple’ı geride bıraktı. Apple ise tam tersine hisse senetlerindeki düşüş nedeniyle geriledi. Refinitiv verilerine göre, Aramco çarşamba günü 2,43 trilyon dolar değere ulaştı. Apple ise hisse senetlerinin yüzde 5 değer kaybetmesi sonrası 2,37 trilyon dolara geriledi.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİ…

Apple bu yılın başlarında 3 trilyon dolara ulaşmış ve bunu yapan ilk şirket olarak açık arayla dünyadaki en değerli şirket haline gelmişti. Ancak en son piyasa hareketleri, enerji ve teknoloji üreticilerinin görünümünün son zamanlarda nasıl değiştiğine işaret ediyor. Bu yıl, petrol fiyatları, özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından bu yana arz kesintilerine ilişkin endişeler üzerine rekor seviyelere yükseldi.

CNBC’nin haberinde “Yatırımcılar, teknoloji de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki hisse senetlerini, kötüleşen ekonomik ortam korkusuyla satarken, enerji stokları ve fiyatları yükseliyor. Apple, 4 Ocak’taki 182.94 dolarlık zirvesinden bu yana yaklaşık %20 düştü” yorumu yapılıyor.

Değişiklik ise piyasaların nasıl değiştirdiğini göstermesi açısından dikkat çekici. Zira Aramco hissesi 2022′de şimdiye kadar %27′nin üzerinde arttı. Mart ayında petrol devi, yükselen petrol fiyatları nedeniyle geçen yıl tam yıl kârının iki katından fazla arttığını bildirdi. Apple, 2020′de Aramco’yu geçmişti.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ

İşte şu an itibarıyla dünyanın en değerli şirketleri:

Aramco (Suudi Arabistan)

Apple (ABD)

Microsoft (ABD)

Alphabet (ABD)

Amazon (ABD)

Tesla (ABD)

Berkshire Hathaway (ABD)

Meta (ABD)

Johnson & Johnson (ABD)

UnitedHealth (ABD)