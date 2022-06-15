Ayakkabı sektörü yurtdışı atılımında hedef büyüttü. 2022 yılını 500 milyon çift üretim ve 1,3 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı planlayan sektör, 2023’te ise 600 milyon çift üretim ve 1,7 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu. Şirketler de bu hedef dahilinde yatırımlarını yapıyor.

Yıllık 500 milyon çiftle dünyanın önemli üreticileri arasında yer alan Türkiye’de ayakkabı sanayi hem üretimde hem ihracatta atağa kalkmaya hazırlanıyor.

Dünyada pandeminin ardından değişen üretim trendleri ayakkabı sektörünün büyümesine hız kattı. Özellikle global perakendecilerin hızlı tedarik talebi ve Çin’den ürün getirme konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle şirketler üretimde Türkiye’yi tercih etmeye başladı.

550 milyon çift üretim kapasitesi ile 6 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan Türkiye ayakkabı sektörü 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor.

2022 yılı sonunda ayakkabı ve yan sanayi sektöründe yüzde 30 büyüme bekleniyor. Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı, “İç pazarda dinamiklerimiz çok yüksek ihracat ve yurtdışında yeni pazarlara paralel olarak yukarı yönlü büyüme bekliyoruz” diyor.

2022’yi 500 milyon çift üretim, 1,3 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefleyen sektör, 2023 yılında ise 600 milyon çift üretim, 1,7 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

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