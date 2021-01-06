Pandeminin ciddi etkilediği sektörlerden olan ve 11 aylık süreçte yüzde 5,4 ihracat kaybı yaşayan hazır giyim, 2021 yılından umutlu.

Sektör temsilcileri ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı karşısında, tedarik talebinin Türkiye’ye kaydığını aktarıyor.

Türkiye’nin en büyük üretici ve ihracatçı sektörlerinden biri olan hazır giyim ve tekstil sektörü, 2020’yi ihracattaki zorluklar nedeniyle küçülmeyle kapatacak.

11 aylık ihracat rakamlarına göre, geçen yılın 1 milyar dolar altında seyrederek 15,5 milyar dolara imza atan sektör, 2021 yılından ise umutlu.

Genel olarak toplam ihracat rakamındaki daralmaya rağmen ABD’ye ihracatını bu yıl yüzde 21,5 artıran sektör, buradan hareketle 2021’de yüzde 10 büyümeyle ihracatta rekora koşmayı hedefliyor.

Sektörün ihracatını negatif etkileyen bir diğer konu ise maskede uygulanan hibe şartı oldu.

Maske ve koruyucu giysi konusunda sektörün gösterdiği hızlı aksiyona karşılık, hibe şartının kaldırılması durumunda bugün 1,2 milyar dolar ihracatın 3 milyar doları aşabileceğine işaret ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.