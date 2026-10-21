Antalya'nın o ilçesine 10 gemiyle binlerce turist geldi! İlk sırada hangi ülke var?

2026 yılının son kruvaziyer ziyaretleri 20 Ekim'de gerçekleşti. Marella Discovery ve Azamara Quest adlı iki kruvaziyer gemisi aynı gün Alanya Limanı'na yanaştı.

Marella Discovery ile bin 727 İngiliz, Azamara Quest ile 673 ABD'li turist ilçeyi ziyaret etti. İki gemiyle gelen toplam turist sayısı 2 bin 400 oldu.