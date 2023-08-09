Avrupa'nın önde gelen tur şirketi TUI'nin CEO'su Sebastian Ebel, sıcak hava dalgalarının ve iklim değişikliğinin insanları tatillerini ilkbahar veya sonbaharda yapmaya ve daha serin yerler seçmeye sevk edebileceğini söyledi.

Ebel, şirketin gelecekte sunduğu destinasyonların sayısını genişletmeye hazır olduğunu söyledi. Ona göre İskandinav ülkeleri gibi daha ılıman sıcaklıklara sahip ülkeler daha popüler seyahat yerleri haline gelebilir. Ancak Ebel, Akdeniz bölgesinin tatilciler için en iyi yerlerden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Çarşamba günü şirket, pandemiden bu yana ilk kez üçüncü çeyrek karının geri döndüğünü bildirdi, 2023 yazı için yapılan rezervasyonlar yıllık bazda %6 arttı ve 2019 seviyelerinin %95'ine yükseldi.

BU YAZ EN POPÜLER DESTİNASYONLAR

Bu yaz popüler destinasyonların Türkiye, Karayipler, Balear Adaları, Yunanistan, Kanarya Adaları ve Yeşil Burun Adaları olduğunu söyledi.