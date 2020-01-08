Lüks otel zincirleri Türkiye’yi sevdi
Dünyanın en çok merak edilen şehirleri arasında ilk 10’da yer alan İstanbul, Pera Palas, Park Bosphorus gibi yerli lüks otellerin ardından ilk uluslararası lüks otel ile 1955 yılında Hilton’un açılmasıyla tanıştı.
Hollywood yıldızlarının katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Hilton İstanbul, Türkiye’nin tanıtımına ciddi katkı sağlamıştı. Orient Express ile geçmişte dünya sosyetesinin ziyaret duraklarından biri olan İstanbul, son dönemde siyasi dalgalanmaların gölgesinde kalsa da hala cazibesini koruyor.
Lüks segment markaların ilgisinin giderek yoğunlaştığı Türkiye, Sofitel’den Mandarin’e kadar dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinin çekim merkezi haline geldi.
Bu zincirler İstanbul’dan Bodrum’a, Ankara’dan Kapadokya’ya kadar Türkiye’nin öne çıkan kentlerinde ve turizm bölgelerinde yatırım yapma yarışına girmiş durumda.
Bu ilgide Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turistlerin en çok merak ettiği ülkeler arasında yer almasının da etkili olduğuna dikkat çekiliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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