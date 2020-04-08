Dünyanın önde gelen turizm ülkeleri olan İtalya, İspanya ve Fransa, koronavirüs vakaları nedeniyle zorlu günler yaşıyor.

Aynı şekilde Yunanistan ve Mısır da koronavirüs sürecinde zorlu sınav veren turizm ülkeleri arasında yer alıyor.

Ülkelerin sınırlarını kapattığı, kendilerini izole ettiği bu dönemde turizm durdu, oteller birbiri ardına kapatıldı.

Koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği henüz öngörülemiyor ama süreç bittiğinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı tahmin ediliyor.

Turizm sektörü için de bu durum geçerli.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.