Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), aralık ayında 25’inci olağan genel kurulunu gerçekleştirmeye hazırlanırken, başkanlığa aday olduğunu açıklayan ilk isim Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi lideri Tamer Çiçek oldu. Tamer Çiçek, başkan olması halinde kaderine terk edilen KOMER’i canlandırıp burada yüzde 100 iş garantili TÜRSAB Üniversitesi kurma hedefini ve projelerini açıkladı. Kurulacak TÜRSAB Üniversitesi’nin sektörün kalifiye eleman sorununa deva olacağını belirten Çiçek, “Kongre merkezi bölgeyi, kuluçka merkezi ise Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak” dedi.

Turizm sektörüne 20 yıl önce kokartlı rehber olarak adım atan; ardından Türkiye’nin dijital acentacılık alanındaki ilk şirketi adonis.com’u kuran; Air Arabia ve Flybaghdad havayolu şirketlerinin Türkiye Genel Satış Acentalığını yapan Çiçek, Basın Ekspres Yolu’ndaki kendi oteli La Quinta by Wyndham İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyerek, projelerini anlattı.

Sektörün tüm alanlarında hizmet verdiklerini belirten Tamer Çiçek, bu nedenle tüm sorunların farkında olduklarını ve Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi olarak bu sorunların hepsi için çözüm ürettiklerini dile getirdi. Çözüm önerilerini ve projelerini açıklayan Çiçek, başkan olması durumda ilk icraatın TÜRSAB’ın 35 milyon dolarlık yatırımla inşa ettirdiği ancak o günden beri atıl halde bulunan Kuşadası Kongre Merkezi’ni (KOMER) Turizm Merkezi’ne dönüştürmek olduğunu söyledi.

Çiçek, 50 dönüm açık alandan oluşan bu merkezde kongre alanın yanı sıra sektörün en önemli ihtiyacı olan kalifiye eleman sorununa çözüm bulmak için yüzde 100 iş garantili TÜRSAB Üniversitesi’ni kuracaklarını belirtti.

Çiçek, fizibilite çalışmaları yapılan üniversite için şu bilgileri verdi:

“Kurulacak fakültelerden, eğitim verecek öğretim üyelerine, sosyal alanlarından hizmetlisinin maaşına kadar her şeyi planladık. Üniversite bünyesinde Turizm Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Kültür ve Sanat Fakültesi olacak. TÜRSAB Üniversitesi günümüzde mantar gibi biten apartman üniversitelerine benzemeyecek. Bu üniversiteden mezun olan her öğrenci daha diplomasını almadan iş sahibi olacak. Diplomalı işsiz tabiri TÜRSAB Üniversitesi’nden mezun olan hiçbir öğrenci için kullanılmayacak.”

Çiçek, “Ayrıca bütün bu alanı Turizm Merkezi haline getireceğiz. İçinde üniversitenin yanı sıra kongre merkezi ve kuluçka merkezi olacak. Bu alan bölge ihtisas fuarlarına da ev sahipliği yapacak. Bugün böyle bir merkezi kurmak isteseniz 100-120 milyon dolarlık yatırım yapmanız gerekiyor. İşte Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi olarak biz bu atıl kapasiteyi küllerinden doğuracağız” dedi.

“DEĞİŞİM DEĞİL, DÖNÜŞÜM GEREKİYOR”

“TÜRSAB’ı değiştirmek değil, dönüştürmek istiyoruz” diyen Çiçek, “Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi olarak, seyahat acentalarının yaşadığı sorunları her koşulda çözmeyi hedefleyen, bahane üretmeyen, kamu ve özel kurumlarla kavga etmeyen, seyahat acentalarına sadece hizmet etmeyi ve fayda üretmeyi amaçlayan bir ekibiz. Birçok kişinin ağzına pelesenk ettiği gibi biz değişim için aday olmadık. Çünkü artık değişimin yetmediğini biliyor ve görüyoruz. Artık dönüşmek gerekiyor. Çünkü dijitalleşme ve sürekli gelişen teknoloji, dönüşümü zorunlu kılıyor. İşte biz, bu dönüşümü gerçekleştirmek için adayız” diye konuştu.

İş hayatında edindiği tecrübeyi sektöre aktarmak için aday olduğunu belirten Çiçek, “Acentalarımızın teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini görüyor ancak bu potansiyeli yeterince kullanamadıklarını gözlemliyoruz. TÜRSAB da bu konuda yönlendirici bir rol üstlenmiyor. Biz tüm acentalarımızın teknolojik gelişmeleri en iyi şekilde kullanabilmesi için TÜRSAB’ı dönüştüreceğiz. Böylece üyelerimize maksimum faydayı sağlamış olacağız” dedi.

15 KENT GEZDİ

Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi olarak son üç aydır Türkiye’nin 15 vilayetine gittiklerini ve oradaki acentalarla bir araya geldiklerini belirten Çiçek, “Hala bir araya gelmeye de devam ediyoruz. Seçimlere kadar Türkiye’de gitmediğimiz şehir kalmayacak. Adının başında Türkiye olan TÜRSAB’ın uzun süredir görmezden geldiği Türkiye’deki tüm acentaların sorunlarına çözüm sunacağız” diye konuştu.

Sektörün yaşadığı sorunları sıralayan ve çözüm önerilerini dile getiren Çiçek, TÜRSAB başkanı olması halinde yapmayı planladığı projeleri şöyle sıraladı:

– Sağlık Turizminde, aracı kurum olarak seyahat acentalarının daha etkin hale getirilmesi amacıyla etkinlikler ve gerekli yasal düzenlemeler için çalışacağız.

– Eğitim Turizminin seyahat acentaları aracılığıyla yapılması için gerekli yasal çalışmalar ile pazar yapılanmasında etkin rol alacağız.

– Ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerinin değerlendirilmesine hizmet edecek Sinema Turizminin geliştirilmesinde aktif rol alacağız. Türkiye’nin uluslararası film endüstrisi için bir cazibe merkezi olarak algılanmasını sağlayacağız.

– Turizmde destinasyonlar için oldukça önemli çekici ve cazibe unsurlarından biri olan yöresel kültür ve sanat etkinliklerini destekleyerek Festivaller’le turizmi çeşitlendirecek, daha çok yerli ve yabancı turistin gelmesine, bu yolla turizmin geliştirilmesinde aktif rol oynayacağız.

– İnanç Turizmi kapsamında sadece Hac ve Umre turizmi yapan seyahat acentalara yeni yatırım yolları göstererek destek vereceğiz.

– Ülkemizde ciddi bir potansiyel oluşturan Doğa/Yayla/Karavan Turizminin geliştirilmesi için aktif çalışmalar yapacağız. Yeni Karavan Parklarının açılmasını sağlayarak Karavan ve Milli parkların alternatif turizm merkezleri olarak turizme kazandırılması projelerimiz arasında yer alıyor.

– Tur operatörleri ve havayolları ortaklığıyla gerçekleştirmeyi öngördüğümüz projelerle ülkemizde yeni destinasyonlar açılmasına destek olacağız; mevcut destinasyonlar için yeni pazar fırsatlarının yaratılması ve tüm yıla yayılması için projeler hazırlayacağız.

– Engelliler başta olmak üzere herkes için Erişilebilir Turizm kavramının yaygınlaştıracak, böylelikle atıl durumdaki turist potansiyelini turizme kazandıracağız.

– Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında kadın meslektaşlarımıza Pozitif Ayrımcılık yaparak girişimlerini desteleyecek, ödüllendirme ve ihtiyaç duydukları işbirliği ve deneyim aktarımı ile güçlendirilmeleri yönünde çalışacağız.

– Dünyada hızla yaygınlaşan Ev Turizminin uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi yönünde çalışacak, seyahat acentelerinin öncülüğünde yürütülmesini sağlayacağız.

– KOMER’de yapacağımız Turizm Merkezi projesinin yanı sıra, MICE sektörünün önemli merkezleri konumundaki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda da TÜRSAB’ın hissesi var. Burada kongre turizminin geliştirilmesi ve önemli kongrelerin Türkiye’ye getirilmesi için çok çok daha aktif olacağız. Hedefimiz TÜRSAB’ın sahip olduğu tüm işletmeleri ile sektör için çalışmasını sağlamak.