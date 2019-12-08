Ankara Start up için geri sayım başladı
Türkiye’nin ilk start up zirvesi, girişimcilere yol göstermek için tekrar start alıyor. Ankara’nın en büyük girişimcilik zirvesinde girişimci fikirlerin fırtınasına tanık olunacak.
Bilkent Genç Girişimciler Kulübü tarafından düzenlenen zirve, 15 Aralık Pazar günü Bilkent Otel’de yapılacak. “Üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen en büyük girişimcilik etkinliği” olma özelliği taşıyan etkinlik, “Ankara’nın da en büyük girişimcilik zirvesi” olarak ekosistemin zirvesinde yer alıyor.
NEDEN ANKARA START UP?
Türkiye, sanayi devriminde hak ettiği yeri alamadı. Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi Devrimi olan internet devriminde hak ettiği yerde olmalı! Ekosistem Endüstri 5.0’a doğru yol alırken, yeni fikirlere ihtiyaç var.
Yeni fikirlerin zirvesi Ankara Start up, Start up Turkey ve Start up İstanbul gibi zirvelerden önce vardı. Bilkent Genç Girişimciler Kulübü’nün öncülük ettiği zirve; melek yatırımcıları, yatırım gruplarını ve web-mobil tabanlı projeleri olan girişimciler için önem taşıyor.
Etkinlik, kâr amacı gütmüyor. Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan zirvede, fikri olan her girişimci yeni bir başlangıca start verecek.
Katılımcılara girişimcilik ekosistemini tanıtan zirve, girişim temelinde kariyer hedefi ortaya koyuyor. Özellikle üniversite öğrencileri için geniş bir vizyon sunuyor. Her girişimci fikrin yer bulabildiği zirvede en sürdürülebilir start up’lar ekosistemdeki yerini alıyor.
Ankara Star tup, Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenleniyor. Bilkent Cyberpark ve Bilkent TTO’nun daimi partner olduğu zirvenin diğer sponsorları da İş Bankası Workup, Connected2.me, Pixery, Picus, Oracle Academy, Insider, Hacettepe Teknokent, TABIP. Ayrıca, Facebook da tanıtım sponsoru olarak Ankara Start up’a destek veriyor.
ZİRVEDE NELER VAR?
Zirvenin öğleden önceki bölümünde iş dünyasının önemli simaları başarılarını ve başarısızlıklarını paylaşacak. Bir zamanlar tutunamayan fikirlerin hikâyesi anlatılacak. Girişimci isimlerin konuşmacı olduğu paneller gerçekleştirilecek.
Zirvenin öğleden sonraki bölümünde Startup Finalist Battle’a ve Elevator Pitch’e seçilmeye hak kazanan start up’lar, görücüye çıkacak. Dereceye giren start up’lar, yatırımcı ve jüri karşısında sunumla tanıtılacak. Daha sonra jüri, en dikkat çeken start up’ları seçecek.
FARKLI ÖDÜLLER!
Ankara Start up, sıradan bir yarışma olsa ilk üçe giren projelere hediye çeki ve para ödülleri verilebilirdi. Ancak Ankara Start up, sıradan bir yarışma değil. Fikirlerin yarıştığı zirvenin ödülleri de farklı türden olacak.
Özel ödüllerle girişimlerin gelişimlerini destekleyen Ankara Start up’ta bir start up Bilkent Cyberpark’ta ofis sahibi olacak. Bir start up ön kuluçka kazanırken, başka bir start up E-CO Consulting & Coaching tarafından fizibilite ve rapor hizmeti ile ödüllendirilecek.
Üç start up’a Türkiye İş Bankası tarafından düzenlenen Work up Girişimcilik Programı’nın sunum gününe davetiye verilecek; üç start up’a da Growth Circuit Türkiye Hızlandırma Programı ödülü hediye edilecek.
Bir start up’ın da üç aylık CoZone Co-Working üyeliği kazanacağı Ankara Start up’ın en büyük ödülü katılımcıların kazanacağı yeni fikirler olacak.
ANKARA START UP’TA YERİN HAZIR
Ankara Start up, her yıl 100’den fazla start up başvurusu alıyor. Zirveye katılan start upl’ar arasında mücadele edecek 20 start up belirleniyor. Daha sonra seçilen 20 start up arasından finale kalan sekiz start up seçiliyor.
Bu sekiz start up, yatırımcı karşısında görücüye çıkıyor. Diğer 12 start up ise, Elevator Pitch konseptinde jüri karşısında birer dakika içinde kendilerini ifade etmeye çalışıyor.
13’üncü Ankara Start up’ta konuşmacılardan bazıları başarı, bazıları da başarısız girişimcilik hikâyelerini anlatacak. Geleceğin girişimcileri, kurumsal firmaların girişimciliğe bakış açılarını işin uzmanından öğrenme fırsatı bulacaklar. Kendilerini ifade edebilen girişimci projeler, yatırım alabilecek ve girişimlerini büyütebilecek.
Detaylı bilgi: www.ankarastartup.com’da.
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