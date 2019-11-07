Boğaziçi Finance Challenge başvuruları devam ediyor
Finans alanında kariyer hedefleyen ve finansı bizzat deneyimlemek isteyen öğrencilerin buluşma noktası Boğaziçi Finance Challenge’ın son başvuru tarihi 17 Kasım.
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün düzenlediği etkinlik ‘Finance Strikes Back’ mottosuyla yola çıkıyor.
Bu yıl Doç. Dr. İbrahim Turhan, Ahmet Berker Argun, Prof. Dr. Ceylan Onay, Atilla Köksal, Bülent Şenver’in de bulunduğu geniş ve duayen danışma kadrosuyla ve case çalışmalarıyla bu deneyimin bir parçası olabilirsiniz.
ACCA TURKEY tarafından hazırlanan case’in verildiği online etap sonrası 7-8 Aralık’ta Garanti BBVA, P&G ve Şişecam’ın round sponsorluğunda gerçekleşecek olan final etabı ise katılımcılara finansı 360 derece deneyimleme fırsatı sunuyor.
Bunun yanında finalistler 8 Aralık’ta gerçekleşecek networking kokteylinde danışma kadro ve şirketlerle bir araya gelip kafalarındaki soru işaretlerini giderme olanağına sahip olacak.
Bu yarışmanın bir parçası olmak, Paris Seyahati ve staj ödüllerinin yanı sıra daha nice ödülün sahibi olmak istiyorsanız iki kişilik grubunuzu kurup başvurabilirsiniz.
Katılımın ücretsiz olduğu yarışma hakkında detaylı bilgi almak ve etkinliğe başvurmak için bfinancechallenge.com sayfası ziyaret edilebilir.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?