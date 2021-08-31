Capital ile Ekonomist dergilerinin iş birliğiyle bu yıl kez Nef GölKöy’de üçüncüsü düzenlenen tavla turnuvasında, iş dünyasının seçkin isimleri kıran kırana bir mücadele sergiledi.

NEF’in , Bodrum Demirbükü Koyu’nda yapımı tamamlanmakta olan lüks konut projesi NEF Gölköy, iş dünyasının önemli isimlerini tavla turnuvasında bir araya getirdi. Turnuva, kıran kırana mücadelenin yanı sıra renkli anlara da sahne oldu. Sunuculuğunu Erhan Yazıcıoğlu’nun yaptığı turnuva, Capital ile Ekonomist dergilerinin iş birliğiyle, NEF Reserve Luxury Başkanı Sedef Baran ve Ekonomist ve Capital dergileri yayın direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün ev sahipliğinde iş dünyasının önemli isimlerini projedeki model villada buluşturdu.

Turnuvaya ev sahipliği yapan ve Bodrum’un en özel lokasyonunda konumlanan Nef Reserve Gölköy, bölgenin eşsiz turkuvaz renkli denizlerinden birine sahip Demirbükü Koyu’nda doğanın bir yansıması olarak konumlanıyor. Nef Reserve’ün benzersiz projelerinden biri olan Gölköy, bir yaşam alanının yanı sıra yalın, sofistike ve rafine bir yaşam stilini de sunuyor. Çağdaş yatay mimarisi ve peyzajı ile Bodrum’da örnek bir proje olarak öne çıkan Nef Reserve Gölköy’de iş dünyasının liderleri ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı turnuva, projenin stil sahibi dekorasyonuyla dikkati çeken restoranında gerçekleşti.

Davetliler, turnuva öncesinde NEF Gölköy’de yer alan, her biri panoramik deniz manzarasına sahip lüks müstakil villa seçeneklerini inceleme imkanı da buldu.

Sarkuysan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, P&G CEO’su Tankut Turnaoğlu, Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Özkaya Matraş, Kocaer Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Alı Rıza Kocaer gibi iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Bu yılki “CEO Tavla Turnuvası’nın” şampiyonu ise Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu oldu. Birincinin ödülü Chakra tavla masası idi.

Keyifli anlara sahne olan turnuva, Selen Beytekin’in canlı performası ile sona erdi.