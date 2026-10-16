Uçan arabalar gerçek oldu: Tesla’nın süper otomobili görenleri şaşırttı

Tanıtım sırasında gerçekleştirilen gösteride 100 km/s hıza yalnızca 0.81 saniyede ulaşabilen otomobil, tırmadığı rampadan sonra havada süzülerek zemine inmesiyle dikkat çekti.

Tesla, yaklaşık 10 yıldır geliştirdiği yeni nesil Roadster modeli için Texas eyaletine bağlı McGregor'daki SpaceX test sahasında tanıtım etkinliği düzenledi. Gerçekleştirilen gösteri ise Tesla'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği en iddialı etkinliklerden biri oldu. 100 km/saat hıza sadece 0.81 saniyede ulaşabilen elektrikli spor otomobil, hız treni gibi yukarı doğru kıvrılan bir rampaya tırmandı ve gövdesi ters dönmüş halde sabit durdu. Rampadan ayrıldıktan sonra havada dönen otomobil, dengeli bir şekilde yere indi. Yeni nesil Roadster ayrıca aynı anda 5 aracın üzerinden uçtu. Tesla CEO'su Elon Musk, "Uçan arabalar gerçek oldu" ifadesini kullandı. Musk, kullanılan itici teknolojisinin Roadster'ın havada dönerken bile roket benzeri hareketler yapmasına imkan sağladığını belirtti.

Tek şarjla 480 km sürüş menzili

Tesla'nın SpaceX ile birlikte geliştirdiği iki cihaz sayesinde araç ters zeminde gidebiliyor ve havada yön değiştirebiliyor. Gövdenin altındaki güçlü bir fan, aracı yol yüzeyine bastırmak için havayı içeri çekiyor ve havada, yüksek basınçta depolanan sıkıştırılmış hava, gövdeyi kaldırmak veya yön değiştirmek için itici güç olarak püskürtülüyor.

Her Roadster'da havaya sıçrama yeteneği olmayacak

Tesla iki koltuklu temel "Performance", yüksek basınçlı hava iticileriyle donatılan "Thrust" ile dikey hareket ve havada manevralar yapmaya imkan tanıyan bir itme sistemi bulunan tek koltuklu "Rocket" olmak üzere 3 model tanıttı. Tanıtım etkinliğinden sergilenen Rocket versiyonu sadece özel davetle temin edilelebilecek. Performance ve Thrust için rezervasyon ücretleri ise sırasıyla 50 bin dolar ve 250 bin dolar olup bu tutarlar araç satın alımında fiyattan düşülüyor. Modellerin nihai satış fiyatı henüz açıklanmazken, etkinlikte sergilenen ve havada manevra kabiliyeti yapabilen modelin kamuya açık yollarda kullanılıp kullanılamayacağı belirsiz. Elektrikli süper otomobilin hedeflenen tek şarjla sürüş menzili ise yaklaşık 480 kilometre.

Seri üretim 2028'de

Tesla, yeni Roadster'ın prototiğini 2017'de tanıttığında 2020'den itibaren 200 bin dolarlık gibi başlangıç fiyatıyla teslimat sözü vermişti. Ancak popüler elektrikli otomobillerin seri üretimi, parça kıtlığı ve otonom sürüş ile robot işlerine öncelik verilmesi nedeniyle lansman defalarca ertelendi. Yeni açıklanan seri üretim başlangıç tarihi ise 2028.