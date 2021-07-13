Küresel ticaretin ekseni batıdan doğuya kayarken, Türkiye eşsiz jeopolitik konumu ile yeni küresel düzenin kilit noktasında yer alıyor. Türkiye iş dünyası kendisini hızla Asya ülkelerinin yükselişine ve bu yükselişin Türkiye’ye açacağı fırsat penceresine hazırlıyor.

Bu gelişmelerden hareketle, Ekonomist – Capital dergileri ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) iş birliği ile “Yükselen Asya” webinarı düzenlendi.

Asya Pasif ülke başkanlarının ve Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da konuşmacı olarak katıldığı webinar kapsamında, ‘Neden Asya-Pasifik’, ‘Riskler&Fırsatlar’ ve ‘Dijitalin Etkisi’ başlıklı üç panel gerçekleştirildi.

Ana sponsorluğunu Pasifik Euroasia’nın yaptığı etkinliğin co-sponsorluğunu ise Arçelik, Arzum, Doğan Dış Ticaret, Gedik Üniversitesi ve Yayla üstlendi.

Paneller boyunca Türkiye iş dünyasının Asya Pasifik bölgesi ile ticareti artırmanın yolları, karşılıklı doğrudan yatırımların yoğunlaşacağı alanlar ve dünyanın yeni ağırlık merkezi haline gelen Asya ülkelerinde iş yapmanın püf noktaları masaya yatırıldı.