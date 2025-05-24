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Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Saracoğlu'nun, kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

24 Mayıs 2025 | 11:32
Son Güncellenme: 24 Mayıs 2025 | 11:58
Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

1987-1993 yılları arasında TCMB Başkanlığı görevini yürüten Saracoğlu, bu görevinin ardından siyasete atılmıştı. Anavatan Partisi (ANAP) çatısı altında milletvekilliği yapan Saracoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Hükümeti'nde devlet bakanı olarak da görev almıştı.

Merkez Bankası da Rüşdü Saracoğlu'nun vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. TCMB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Rüşdü Saracoğlu kimdir?

Ankara'da 1948 yılında doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi.

Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1980'de doktora derecesi alan Saracoğlu, Minnesota ve Boston College'de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olarak görev alan Saracoğlu, 1987-1993 yıllarında Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Saracoğlu, Anavatan Partisi'nde (ANAP) milletvekilliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Hükümeti'nde devlet bakanlığı görevlerinde bulundu.

Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde üst düzey görevler de aldı.

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Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu
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