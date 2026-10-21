Kuraklık artık haftalar öncesinden tahmin edilebilecek! Yapay zeka devrede

Kıvrak, sistem ile tarımsal kuraklığın anlık ölçümünün gerçekleştirilebileceğini belirterek, "Ekosistem ile atmosfer arasındaki su ve karbon dengesinin takibinde modern yöntemler kritik rol oynuyor. Eddy Covariance denilen sistem, yer yüzeyi ile atmosfer arasındaki karbondioksit, su buharı ve yüzey enerjisinin dikey türbülanslı akılarını doğrudan ölçebilen ileri düzey bir mikrometeorolojik yöntem. Toprak yüzeyinden gerçekleşen buharlaşma ve bitkilerin terlemesi yoluyla çıkıp atmosfere karışan su miktarının ölçümlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Kıvrak, sistemden elde edilen verilerin Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla çiftçilere erken uyarı olarak ulaştırılmasının planlandığının altını çizerek, tahminlerin üreticilerin tarımsal faaliyetlerini ve bütçelerini planlamalarına, tarım sigortası şirketlerinin de risk değerlendirmelerine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.