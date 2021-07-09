Mercer Türkiye’de Kariyer Bölümü İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Şadiye Azışık Kılcıgil, Mercer Türkiye Yetenek Yönetimi ve Ödüllendirme Bölümünün Lideri olarak atandı.

Yönetim danışmanlığı şirketi Mercer Türkiye’de önemli bir atama gerçekleşti. Şadiye Azışık Kılcıgil, Mercer Türkiye Kariyer (Yetenek Yönetimi, Ödüllendirme ve Bilgi Çözümleri Danışmanlığı) Bölümü Lideri görevine getirildi. Kılcıgil, bu görevinde Mercer’ın yetenek yönetimi, ödüllendirme ve stratejik insan kaynakları danışmanlığı alanlarındaki hizmetlerini yönetecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik ve İstatistik bölümü mezunu olan Kılcıgil, MBA eğitimini Pittsburgh Üniversitesi ve Point Park Üniversitesi’nde (Uluslararası İş Yönetimi) tamamladı. Kariyerine Aon Hewitt’te İnsan Kaynakları Danışmanı olarak başlayan Kılcıgil, sırasıyla Garanti BBVA Organizasyonel Tasarım ve İşgücü Planlama Sorumlusu, USA Urban Innovation Group Finansal Proje Danışmanı, Willis Towers Watson Kıdemli Yetenek ve Ödül Danışmanı olarak görev yaptı. Son olarak Mercer Türkiye Kariyer Bölümü İş Geliştirme Direktörü olarak çalışan Kılcıgil, Beşeri Sermaye Yönetimi, Yetenek ve Ödüllendirme Sistemleri Tasarımı, Kariyer yolları ve Ücret Araştırmaları konularında uzmanlaştı.