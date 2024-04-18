ARA
Bist 100
9530,47
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,5259
0,4394%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7507
0,5416%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0683
0,0932%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2489,45
1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Nisan 2024 altın fiyatları…

18 Nisan 2024 | 10:33
Son Güncellenme: 18 Nisan 2024 | 10:44
Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 485 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 2 bin 464 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 485 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 180 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2 bin 378 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini vurgulayarak, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin artan belirsizliklerle birlikte daha da güçlendiğini belirten analistler, bugün konut piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 19, temmuzda yüzde 46 ve eylülde yüzde 73 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

Bugün, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2489,45 1,07%
  • ALTIN ONS 2380,44 0,81%
  • BIST 100 9530,47 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,276 -0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37513 -0,14958%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,26 0,1011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5259 0,4394%
  • EURO/DOLAR 1,0683 0,0932%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7507 0,5416%
  • STERLIN/DOLAR 1,24671 0,108%
Günün En Çok Okunanları
TCMB Başkanı Karahan: Ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda Powell etkisi
GERİ
İLERİ
TCMB Başkanı Karahan: Ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL